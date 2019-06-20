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Правила дорожного движения – мои правила!

21.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Возрастающая плотность уличного движения делает дороги всё более опасными для детей и подростков, соответственно, вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма не теряют своей актуальности.

Сотрудники ОГАИ Несвижского РОВД совместно со специалистами управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома провели целенаправленную работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма с 16-17-летними участниками дорожного движения.

Кто ты на дороге? Сторонний наблюдатель, участник дорожного движения, пешеход, пассажир, велосипедист, водитель скутера. Или ты роллер и скейтбордист? Как не создавать опасных ситуаций на дороге, как себя вести при возникновении опасной ситуации  по независящим от тебя причинам? Обязательно ли использование детских автокресел? Для чего нужен автомобильный бустер? На все эти вопросы ребятам ответили сотрудники ГАИ.

Правила дорожного движения – мои правила!

Старший госавтоинспектор ОГАИ
Несвижского РОВД майор милиции Иван Жибурт отвечает на вопросы учащихся средней школы №1
г.п. Городея

В ходе акции проводились беседы, лекции, кинолектории по профилактике дет-ского дорожно-транспортного травматизма во всех учреждениях общего среднего образования района.

Начальник ОГАИ Несвижского РОВД майор милиции В.Н. Казакевич рассказал учащимся о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей, предложил практические рекомендации по недопущению таких случаев. Особое внимание было уделено проведению разъяснительной работы о порядке получения водительских прав, правилах безопасного поведения на дороге и мерах воздействия в рамках административного и уголовного права.

После беседы по профилактике дорожно-транспортного травматизма с учащимися Сновской средней школы  представители Госавтоинспекции ответили на интересующие ребят вопросы. Проблема «водитель — пешеход» уже давно превратилась в проблему общечеловеческих взаимоотношений. Участникам дорожного движения всегда следует помнить о строгом соблюдении Правил и взаимной вежливости на дороге, ведь в совокупности это является гарантией безопасности и должного порядка в сфере дорожного движения.

По всей стране прошел Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Колес больше — опасности меньше!», направленный на профилактику ДТП с участием водителей мототранспорта. Информирование обучающихся провел старший госавтоинспектор отделения ГАИ Несвижского РОВД И.И. Жибурт. После совместного просмотра видеороликов по ПДД он побеседовал с учащимися, проверил знания правил дорожного движения, навыки перехода проезжей части. Выступая перед ребятами  средней школы №1 г.п. Городея, напомнил детям о безопасном поведении вблизи железной дороги.

Подобные мероприятия несут в себе немалую пользу в обучении и информировании молодежи по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Летние каникулы пройдут у учащихся нашего района под девизом «правила дорожного движения — мои правила!».

Наталья СОЛОВЬЁВА,

заведующий отделом 

ГУДО «Центр детского

творчества Несвижского района».

 

 


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