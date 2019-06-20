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День культуры и традиций Азербайджана пройдет на одной из фан-зон II Европейских игр

21.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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День культуры и традиций Азербайджана пройдет 20 июня на фан-зоне II Европейских игр у Дворца спорта. Мероприятие начнется в 20:00. Тунзаля Агаевa – заслуженная артистка Азербайджана, которая также является послом I и II Европейских игр выступит с концертной программой. Она исполнит несколько композиций в стиле поп-джаз-фольк.

Также в этот вечер пройдут выступления народных коллективов Азербайджана и Беларуси, дегустации блюд национальной кухни и выставка фотографий, сделанных во время Европейских игр в Баку.

За дополнительной информацией по вопросам освещения Дня культуры и традиций Азербайджана обращайтесь, пожалуйста, к сотрудницу НОК Азербайджана Сакине Валиевой по номеру +375336823469


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День культуры и традиций Азербайджана пройдет 20 июня на фан-зоне II Европейских игр у Дворца спорта. Мероприятие начнется в 20:00.
 
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