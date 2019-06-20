Ученые определили возможную причину «Кембрийского взрыва»

Источник материала: Tut.by

Ученые Эксетерского и Эдинбургского университетов определили новую возможную причину «кембрийского взрыва» — внезапного появления различных форм сложных живых организмов 500 миллионов лет назад. Оказалось, что быстрому видообразованию способствовало движение тектонических плит, вызвавшее повышение уровня кислорода. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на EurekAlert!



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По мнению исследователей, во время формирования суперконтинента Гондвана произошло значительное увеличение числа извержений в вулканических дугах — цепей вулканов длиной в тысячи километров, образующихся в зоне столкновения между континентальными и океаническими тектоническими плитами. Это, в свою очередь, привело к высвобождению большого количества углекислого газа из древних осадочных пород, которые погружались в мантию, подныривая под тектонические плиты.

Повышение уровня углекислого газа в атмосфере послужило спусковым крючком для процессов выветривания континентальных пород. При этом в океаны попадал фосфор, стимулируя фотосинтез и производство кислорода.

Известно, что живые организмы после своего возникновения несколько миллиардов лет оставались на уровне одноклеточных (бактерий и архей). Последний отрезок этого периода ученые называют «скучным миллиардом», так как эволюция тогда будто остановилась. После этого (в позднем докембрии) начали появляться многоклеточные формы, а затем произошел кембрийский взрыв, характеризующийся сверхбыстрым развитием фауны со скелетом.