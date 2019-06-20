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В Каменецком районе фура с отказавшими тормозами влетела в маршрутку
Источник материала: Tut.by
При столкновении маршрутки с фурой в поселке Видомля Каменецкого районе пострадали 17 человек. Об этом со ссылкой на очевидцев
По информации издания, фура подъезжала к перекрестку со стороны Пружан и должна была остановиться перед знаком «Стоп», но не смогла. Маршрутное такси ехало в сторону Бреста по главной дороге.
По предварительной информации, в аварии пострадали 17 человек. Сообщается, что есть люди с тяжелыми травмами.
На месте происшествия работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа.
Официальной информации по данному ДТП пока нет.
(Будет дополнено.)
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По предварительной информации, в аварии пострадали 17 человек. Сообщается, что есть люди с тяжелыми травмами.
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