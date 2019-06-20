В Каменецком районе фура с отказавшими тормозами влетела в маршрутку

Источник материала: Tut.by

При столкновении маршрутки с фурой в поселке Видомля Каменецкого районе пострадали 17 человек. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает портал «Виртуальный Брест».





По информации издания, фура подъезжала к перекрестку со стороны Пружан и должна была остановиться перед знаком «Стоп», но не смогла. Маршрутное такси ехало в сторону Бреста по главной дороге.

По предварительной информации, в аварии пострадали 17 человек. Сообщается, что есть люди с тяжелыми травмами.

На месте происшествия работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа.

Официальной информации по данному ДТП пока нет.

(Будет дополнено.)