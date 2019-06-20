Двойной праздник в Макарово

Источник материала: Навiны Камянеччыны

16 июня, в день Святой Троицы, агрогородок Макарово встречал свой праздник.

С этим его жителей поздравили директор «Макарово-Агро» Андрей Парафенюк, Валерий Козавчук (был несменным руководителем хозяйства более 30 лет), начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Николай Громик.

Председатель Огородникского сельисполкома Борис Данилюк подвел итоги конкурса на лучшее подворье и вручил победителям заслуженные грамоты. Получил подарок и самый маленький житель агрогородка – Миша Сорока. Чествовали с импровизированной сцены долгожителей, выпускников местной школы, тех, кто недавно связал себя узами брака, и свадебных юбиляров, а также работников ОАО.



























Жители агрогородка вспомнили историю хозяйства и руководителей, которые возглавляли сельхозпредприятие в разное время, пенсионеров, отдавших немало лет работе в хозяйстве…

Несмотря на палящее солнце, все больше макаровцев собирались на праздник.

Были организованы конкурсы и развлечения для детей и взрослых, налажена торговля. Для жителей выступили с музыкальными номерами творческих коллективов Макаровского СДК, артисты Мартынюковского и Высоковского домов культуры. Завершилось гуляние дискотекой далеко за полночь.

Наталия КОВПАНЬКО.

Фото Светланы КОЗЛОВОЙ.