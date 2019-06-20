В Минске открываются II Европейские игры

Источник материала: Ежедневник

Минске открываются II Европейские игры">

Минске открываются II Европейские игры">

Вторые Европейские игры официально стартуют в Минске. Игры в рамках ЕИ-2019 продлятся до 30 июня.

В них примут участие 4 тыс. атлетов из 50 стран. Поздравление участникам направил Александр Лукашенко.

Уже сегодня начнутся соревнования по баскетболу (3 на 3), боксу, стрельбе из лука.

Церемония открытия начнется сегодня вечером на минском стадионе "Динамо".





