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В Минске открываются II Европейские игры

21.06.2019 10:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Минске открываются II Европейские игрыМинске открываются II Европейские игры">

Вторые Европейские игры официально стартуют в Минске. Игры в рамках ЕИ-2019 продлятся до 30 июня.

В них примут участие 4 тыс. атлетов из 50 стран. Поздравление участникам направил Александр Лукашенко.

Уже сегодня начнутся соревнования по баскетболу (3 на 3), боксу, стрельбе из лука. 

Церемония открытия начнется сегодня вечером на минском стадионе "Динамо".


 
Теги: Минск
 
 
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Вторые Европейские игры официально стартуют в Минске. Игры в рамках ЕИ-2019 продлятся до 30 июня.
 
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