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«Живу, пока обожают». Борющаяся с раком Александра Яковлева собрала аншлаг

21.06.2019 10:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Живу, пока обожают». Борющаяся с раком Александра Яковлева собрала аншлаг
Александра Яковлева © / Елена Данилевич / АиФ

«Идём поддержать любимую артистку». «Дай бог, всё обойдётся». «Желаем ей скорейшего выздоровления». С такими словами 19 июня зрители спешили в Дом молодежи «Царскосельский» в Пушкине.

Люди не скрывали эмоций: они шли поддержать легенду российского кино Александру Яковлеву. На днях в телепередаче Андрея Малахова актриса призналась, что давно борется с раком. Принимает «чудовищные», «невыносимые» лекарства. По её словам, врачи дают неутешительный прогноз и отводят «не больше трёх месяцев». Поэтому спектакль «Две женщины и лейтенант», сыгранный в Пушкине, скорее всего, станет для неё последним… Звезда культового «Экипажа» призналась: её самое большое желание — это во время выступления увидеть полный зал. Возможно, это будет в последний раз. Поэтому попросила зрителей прийти, откликнуться.

— Мне помог Бог, судьба, гениальные врачи. В больницу меня привезли недвижимую и неговорящую. Сказали дочери, что мне осталось жить не больше трёх месяцев. Но я хочу, чтобы страна помогла мне, как когда-то Жанне Фриске, — была откровенной актриса. — Мне моя подруга Татьяна Москвина подарила на юбилей пьесу. Приходите на спектакль, потому что человек живёт, когда его обожают.

Её услышали. К небольшому по столичным меркам залу постоянно подъезжали машины, почитатели шли потоком. У многих в руках были роскошные букеты белых и кремовых роз (по слухам, любимых цветов Яковлевой), лилий, ирисов, пионов.

«Живу, пока обожают». Борющаяся с раком Александра Яковлева собрала аншлаг
Фото: АиФ/ Елена Данилевич

— Я работаю на железной дороге, в мае по долгу службы видел Александру Евгеньевну, беседовал, но даже представить не мог, что у неё такой диагноз. И она была улыбчивой, спокойной, — рассказал мужчина с большим букетом белых роз. — Вдруг такой шок. Все оставил и приехал её поддержать.

Обожаем её с юности, — признались две женщины с ромашками в руках. — Она везде блистательно играет, но особенно ярко — в комедии «Человек с бульвара Капуцинов». Это наш любимый фильм. Включаем — и настроение поднимается. Не могли поверить, что у неё онкология. Пришли, чтобы сказать: «Все будет хорошо. Не надо опускать руки».

Столкнулась с предательством

К 19:00 в зале был аншлаг. Когда поднялся занавес и зрители увидели на сцене Александру Яковлеву, раздался гром аплодисментов, хотя обычно овации звучат в финале. И, хотя актриса уже вошла в образ (по тексту полагалось сидеть на диване и смотреть телевизор), было видно, как ей приятна такая реакция зала.

Сама пьеса была тоже необычной. Её персонально для Александры Яковлевой написала подруга актрисы, сценарист и критик Татьяна Москвина. По сюжету главная героиня, бухгалтер Кира (персонаж Яковлевой), потеряла мужа, бизнес, контакт с дочкой. Она уходит в себя, не отвечает на звонки, живёт в вымышленном мире кино. Чтобы было легче, она разбавляет тоску алкоголем. К ней прорывается давняя подруга. Они начинают выяснять отношения, в итоге распутывается история загадочной смерти мужа Киры. Открываются факты предательства, дружбы, любви.

«Живу, пока обожают». Борющаяся с раком Александра Яковлева собрала аншлаг Одна из экипажа. Как секс-символ Александра Яковлева стала чиновником

Совпадение или нет, но многие фразы в спектакле звучат символически. Александра Яковлева тоже недавно в реальности столкнулась с предательством близких людей. Как призналась сама актриса, они узнали о её тяжелом недуге и отвернулись.

— Я знаю, что нужно всем всё прощать, но с ними теперь постараюсь больше никогда не общаться. От этого предательства всё в моей душе перевернулось, — до сих пор переживает актриса.

Два отделения зрители смотрели на одном дыхании. Артисты играли прекрасно, правда, было видно, что роль и несколько часов под софитами даются Яковлевой нелегко. Когда спектакль закончился, весь зал встал и долго аплодировал любимой актрисе и её коллегам. Многие кричали: «Браво!» Желающих преподнести звезде «Чародеев» цветы и подбодрить, сказать слова признательности оказалось так много, что образовалась очередь. Артистку буквально задарили букетами. Увидев лес рук и открытые лица, Александра Евгеньевна не выдержала и расплакалась. Кстати, внешне выглядит она хорошо. И 20 килограмм, на которые похудела, сражаясь с болезнью, пока только положительно сказались на фигуре.

— Еще три дня назад никого не было. Я так хотела, чтобы вы посмотрели эту пьесу Татьяны Москвиной, — обратилась к зрителям Яковлева. — Руководство Дома молодежи отговаривало проводить спектакль, мол, люди разъехались по дачам и отпускам. Я сказала, что буду счастлива, когда сыграю спектакль. И чтобы люди были в зале. И вот вы здесь. Спасибо!

«Живу, пока обожают». Борющаяся с раком Александра Яковлева собрала аншлаг
Фото: АиФ/ Елена Данилевич

Оптимизма не теряет

Кстати, Яковлева нашла в себе силы и для юмора. Так, на сцене ей передали большой пакет. Оказалось, как-то в популярной телепередаче она в шутку посетовала, что у одной из её коллег по цеху «лабутены» есть, а у неё нет. Внимательные поклонники это услышали и «восстановили справедливость». Доставили модную обувь прямо в Пушкин, на театральные подмостки, что очень понравилось героине вечера.

После спектакля у гримерки актрисы тоже собралось немало людей. Несколько человек принесли для неё обереги, чтобы защитить от болезни и укрепить духовно. Были и те, кто просил передать якобы новые методики борьбы с онкологией, советы о том, как справляться с болезнью и осложнениями. Помощники актрисы все с благодарностью приняли, а в кулуарах подтвердили, что средства от постановки пойдут на лечение. Правда, она сама к почитателям так и не вышла. Просила её понять: спектакль отнял слишком много сил.

Кстати, оптимизма она не теряет: «У меня большие планы, хочу снять кино о животных. Считаю, что смогу прожить столько, сколько сама захочу. В моей ситуации главное — это не отчаиваться».

2 июля Александре Яковлевой исполнится 62 года.

«Живу, пока обожают». Борющаяся с раком Александра Яковлева собрала аншлаг
Фото: АиФ/ Елена Данилевич
 
 
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Актриса, которая борется с онкологической болезнью, сама попросила зрителей прийти на ее выступление. К сожалению, оно может стать одним из последних.
 
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