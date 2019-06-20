«Платить за эту халупу по 150 рублей в месяц?» Глава КГК - про высокую коммуналку в общежитии

Источник материала: Tut.by

Две минчанки пожаловались в Госконтроль на высокие коммунальные платежи в общежитии, в котором они проживают и которое больше 10 лет назад признали аварийным. «Платить за эту халупу по 150 рублей в месяц?» — удивился председатель КГК Леонид Анфимов, который провел прием населения в Администрации президента. Руководителю ведомства в том числе жаловались на условия проживания в общежитиях, оплату ЖКУ и электроэнергии, проблемы с оформлением жилого строения.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Власть должна была защитить интересы этих людей и в отношении решения их жилищной проблемы, раз здание общежития признано непригодным, и в отношении пересмотра платы за проживание, — сказал Леонид Анфимов, комментируя «тяжелые» платежки за ЖКУ. Минчанки, которые жаловались на коммунальные платежи, просили также оказать «содействие в направлении на строительство жилья».

Еще одна жительница Минска обратилась к главе КГК с проблемой своей дочери, которая 5 лет дочь платила за воду по среднему тарифу, хотя в ее квартире есть приборы учета воды. Как оказалось, работники водоканала не смогли попасть в квартиру для поверки счетчика. «В итоге минчанке была доначислена оплата за потребленные ею 629 кубометров воды исходя из актуальных показателей приборов учета. Задолженность (почти 1300 рублей) она погасила, однако претензии к обслуживающим организациям у нее остались», — сообщают в КГК.

«Как следует из представленных документов, вина за сложившуюся ситуацию полностью лежит на проживающей в квартире женщине: в соответствии с заключенным договором платить за потребленную воду ей нужно было строго по показаниям счетчика. В данной ситуации действия работников обслуживающих организаций абсолютно обоснованные», — резюмировал Леонид Анфимов.