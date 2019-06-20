Блогер утверждает, что обнаружил гараж Лукашенко с коллекцией ретро автомобилей на миллионы долларов

Блогер Степан "NEXTA" добыл фотографии коллекции ретроавтомобилей и утверждает, что они ей владеет лично Александр Лукашенко.

Оказывается, у Лукашенко есть дорогое тайное хобби, пишет блогер, - коллекционирование антикварных авто. В секретном гараже Службы безопасности Президента на Красноармейской, 37 в Минске хранятся весьма интересные шедевры мирового автопрома.

И речь здесь даже не о Rolls-Royce Phantom Coupé (его в 2016 году снял российский блогер Илья Варламов - машина стояла на месте для инвалидов у придорожного кафе в компании двух авто спецподразделения "Стрела"), в котором Лукашенко обычно любит сидеть за рулём сам.

Дело в том, что Лукашенко владеет, судя по всему, как минимум двумя экземплярами Rolls-Royce середины прошлого ХХ века в идеальном состоянии. Их аукционная цена может составлять несколько миллионов долларов.

Есть в секретном гараже и ретроавто попроще - например, там стоит тот самый "козёл" ГАЗ-69, на котором Лукашенко катал Путина по своей родной деревне Александрия. Также имеется бронированный ЗИС-115 - не исключено, что его сиденья ещё помнят зад товарища Сталина.

Кроме того, оказывается, Лукашенко неравнодушен к ГАЗ-М-20 "Победа" - для неё даже сделали номер 00-01 АГЛ в советском стиле. Но особую улыбку вызывает "Москвич-2140" в идеальном состоянии - мечта любого советского колхозника.