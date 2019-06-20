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Посмотрите, как выглядит изнутри самолет США за 330 миллионов долларов
Источник материала: Tut.by
Противолодочный самолет P-8 Poseidon американского флота показали изнутри. Видео оснащения суперсовременной машины
На кадрах ролика корреспондент находится внутри «Посейдона», который стоит на выставке Paris Air Show 2019 во Франции. P-8 Poseidon производится компанией «Боинг» с 2012 года. Всего выпущено около ста машин.
Самолет достаточно многофункционален и может «работать» как противолодочная машина, разведчик и даже спасатель. Бортовое вооружение «Посейдона» может состоять из противокорабельных ракет, торпед, авиабомб и морских мин.
Также P-8 известен как
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Универсальный противолодочный P-8 Poseidon считается одной из самых совершенных и дорогих машин в истории.
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