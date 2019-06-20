Прием граждан.Важнейшее в сфере ЖКХ

21 июня в Ивьевском райисполкоме прямую линию и прием граждан провела Елена Ивановна Касперович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Гродненского облисполкома. В составе областной группы Елена Ивановна в единый день информирования посетила аг. Субботники, где в числе других лекторов выступила перед жителями агрогородка.
В ходе личного приема были обсуждены вопросы, касающиеся работы жилищно-коммунальной службы района.
Заинтересованными лицами обсуждены вопросы энергоснабжения города и района, обеспечения поставками электричества в связи с вводом в эксплуатацию АЭС,
В связи с жаркой погодой проанализированы вопросы
Обсуждены системы учета потребления коммунальных ресурсов и жилищно-коммунальных услуг, системы защиты зданий и сооружений от пожара и
Подвергнута анализу ситуация с капитальным
П. ВЛАДИН.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.