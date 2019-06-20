Прием граждан.Важнейшее в сфере ЖКХ

Источник материала: Ивьевский край



21 июня в Ивьевском райисполкоме прямую линию и прием граждан провела Елена Ивановна Касперович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Гродненского облисполкома. В составе областной группы Елена Ивановна в единый день информирования посетила аг. Субботники, где в числе других лекторов выступила перед жителями агрогородка.

В ходе личного приема были обсуждены вопросы, касающиеся работы жилищно-коммунальной службы района.

Заинтересованными лицами обсуждены вопросы энергоснабжения города и района, обеспечения поставками электричества в связи с вводом в эксплуатацию АЭС, газоснабжения и теплоснабжения , обеспечения горячей водой и тепловой энергией, качественной работы котельных и энергосбережения .

В связи с жаркой погодой проанализированы вопросы водоснабжения и водоотведения, водопровод ные работы, прокладка и ремонт водопроводных труб, водозабора, очистки и доставки воды в многоквартирные дома и другие объекты, проблемы канализации , отведения сточных вод.

Обсуждены системы учета потребления коммунальных ресурсов и жилищно-коммунальных услуг, системы защиты зданий и сооружений от пожара и пожарной безопасности , критические ситуации, имевшие место при пожаротушении. Актуализированы моменты, касающиеся вывоза мусора , утилизации и переработки твердых бытовых отходов.

Подвергнута анализу ситуация с капитальным ремонт ом и модернизацией зданий жилого фонда, содержание и текущий ремонт внешних сетей, внутренних общедомовых инженерных коммуникаций и систем, обсудили текущую уборку и санитарно - эпидемиологическую обработку мест общего пользования, уборку дорог и содержание придомовых территорий (благоустройства) в районе.

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.