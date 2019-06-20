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Российские военные прибыли в Минск для участия в параде ко Дню независимости Беларуси
Источник материала: Интерфакс
Парадные расчеты Западного военного округа Вооруженных сил РФ прибыли в Минск для участия в параде ко Дню независимости Беларуси, сообщили в министерстве обороны.
"Прибыли пеший и механизированный парадные расчеты", - отметили в Минобороны.
По информации ведомства, пеший парадный расчет представлен личным составом гвардейской Кантемировской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии.
В составе механизированной колонны от Российской Федерации пройдут оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и бронетранспортеры БТР-82А.
В воздушном параде примут участие прибывшие накануне российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 от бригады армейской авиации Западного военного округа.
Беларусь отмечает День независимости 3 июля.
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Парадные расчеты Западного военного округа Вооруженных сил РФ прибыли в Минск для участия в параде ко Дню независимости Беларуси, сообщили в министерстве обороны....
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