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Российские военные прибыли в Минск для участия в параде ко Дню независимости Беларуси

21.06.2019 10:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Парадные расчеты Западного военного округа Вооруженных сил РФ прибыли в Минск для участия в параде ко Дню независимости Беларуси, сообщили в министерстве обороны.

"Прибыли пеший и механизированный парадные расчеты", - отметили в Минобороны.

По информации ведомства, пеший парадный расчет представлен личным составом гвардейской Кантемировской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии.

В составе механизированной колонны от Российской Федерации пройдут оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и бронетранспортеры БТР-82А.

В воздушном параде примут участие прибывшие накануне российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 от бригады армейской авиации Западного военного округа.

Беларусь отмечает День независимости 3 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Парадные расчеты Западного военного округа Вооруженных сил РФ прибыли в Минск для участия в параде ко Дню независимости Беларуси, сообщили в министерстве обороны....
 
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