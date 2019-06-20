Президент Грузии и спикер парламента в связи с событиями в Тбилиси прерывают визиты в Беларусь и Азербайджан - пресс-служба президента

Источник материала: Интерфакс

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прерывает визит в Беларусь в связи со столкновениями в Тбилиси, сообщила журналистам пресс-секретарь главы республики Хатия Моисцрапишвили.

По ее словам, рабочий визит Зурабишвили должен был завершиться в субботу 22 июня.

Грузинские СМИ сообщают со ссылкой на парламентские источники, что также прервал визит в Азербайджан председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. В пятницу спикер парламента должен был встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Одно из требований, выдвинутых оппозиционными партиями на акции протеста, была отставка с должности Кобахидзе.

Вечером в пятницу сторонники оппозиции намерены вновь собраться на акцию протеста перед зданием парламента.

Накануне в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Герасимов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Герасимов занял место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и беспорядки в Тбилиси.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка.

Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели. Судя по характеру ранений, полученных в том числе сотрудниками СМИ, применялись и резиновые пули.

В ходе столкновений митингующих с полицией пострадали десятки человек, в том числе журналисты. Еще до силового разгона участников протестной акции Минздрав Грузии сообщил, что в результате столкновений на проспекте Руставели пострадали 14 митингующих и 38 полицейских. Один из лидеров бывшей партии власти "Единое национальное движение", депутат парламента Роман Гоциридзе позже сообщил о более сотни пострадавших.

Один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что протестная акция продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдет Кобахидзе. По его словам, организаторы митинга приняли решение добавиться также отставки главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Кобахидзе утверждает, что не был в курсе председательствования в МАП Гаврилова.

Со своей стороны премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что действия организаторов беспорядков перед зданием парламента не останутся безнаказанными.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в центре Тбилиси заявила, что Россия заинтересована в обеспечении внутреннего противостояния в стране. "Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое опытное оружие", - написала президент в фейсбуке.