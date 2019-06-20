|
Президент Грузии и спикер парламента в связи с событиями в Тбилиси прерывают визиты в Беларусь и Азербайджан - пресс-служба президента
Источник материала: Интерфакс
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прерывает визит в Беларусь в связи со столкновениями в Тбилиси, сообщила журналистам пресс-секретарь главы республики Хатия Моисцрапишвили.
По ее словам, рабочий визит Зурабишвили должен был завершиться в субботу 22 июня.
Грузинские СМИ сообщают со ссылкой на парламентские источники, что также прервал визит в Азербайджан председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. В пятницу спикер парламента должен был встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Одно из требований, выдвинутых оппозиционными партиями на акции протеста, была отставка с должности Кобахидзе.
Вечером в пятницу сторонники оппозиции намерены вновь собраться на акцию протеста перед зданием парламента.
Накануне в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Герасимов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Герасимов занял место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и беспорядки в Тбилиси.
Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка.
Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели. Судя по характеру ранений, полученных в том числе сотрудниками СМИ, применялись и резиновые пули.
В ходе столкновений митингующих с полицией пострадали десятки человек, в том числе журналисты. Еще до силового разгона участников протестной акции Минздрав Грузии сообщил, что в результате столкновений на проспекте Руставели пострадали 14 митингующих и 38 полицейских. Один из лидеров бывшей партии власти "Единое национальное движение", депутат парламента Роман Гоциридзе позже сообщил о более сотни пострадавших.
Один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что протестная акция продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдет Кобахидзе. По его словам, организаторы митинга приняли решение добавиться также отставки главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.
Кобахидзе утверждает, что не был в курсе председательствования в МАП Гаврилова.
Со своей стороны премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что действия организаторов беспорядков перед зданием парламента не останутся безнаказанными.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в центре Тбилиси заявила, что Россия заинтересована в обеспечении внутреннего противостояния в стране. "Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое опытное оружие", - написала президент в фейсбуке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Грузии и спикер парламента в связи с событиями в Тбилиси прерывают визиты в Беларусь и Азербайджан - пресс-служба президента
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прерывает визит в Беларусь в связи со столкновениями в Тбилиси, сообщила журналистам пресс-секретарь главы республики Хатия...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)