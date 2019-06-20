Лукашенко встретился с президентом Грузии Зурабишвили, которая прерывает визит в Минск

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в пятницу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает госагентство БелТА .

"Несмотря на то, что нынешний визит у вас краткий, я очень надеюсь, что вы найдете время в ближайшем будущем, чтобы побывать не только в Минске, но и посмотреть нашу Беларусь. Посол очень хорошо знаком с Беларусью, с Минском. Он может многое рассказать и показать. Он у нас тут свой человек", - сказал Лукашенко в начале встречи.

Зурабишвили прибыла в Беларусь в минувший четверг, ее рабочий визит должен был завершиться в субботу 22 июня. Программа визита предусматривала также встречи с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом и председателем Совета Республики Национального собрания Михаилом Мясниковичем. Кроме того, планировалось ее присутствие н церемонии открытия II Евроигр в Минске. Утренняя встреча с Румасом была отменена.

Пресс-секретарь президента Грузии Хатия Моисцрапишвили сообщила журналистам, что Зурабишвили прерывает визит в Беларусь в связи с беспорядками в Тбилиси.

В Грузии в эти дни проходят массовые акции протеста оппозиции. Возмущение оппозиционеров вызвало то, что на заседании Межпарламентской ассамблеи православия ее президент, российский депутат Сергей Гаврилов сидел на месте председателя парламента Грузии.

Накануне вечером протестующие пытались прорваться в парламент, а также устроили погром в одном из офисов правящей партии "Грузинская мечта". Оппозиционеры требовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

Полиции удалось разогнать митинг к утру.