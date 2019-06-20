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Погода в выходные: дожди, грозы, до +33°С

21.06.2019 09:48 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Погода в ближайшие выходные сильно не изменится - жара, дожди, порой - с грозами.

В пятницу, 21 июня, днем в отдельных районах пройдут сильные ливни, град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха максимальная в середине дня +25..+30°С, по южной половине воздух прогреется до +31..+34°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

22-23 июня погоду в стране будут определять в основном малоподвижные атмосферные фронты и теплая воздушная масса.

22 июня ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди. Местами грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +15..+21°С, днем +20..+27°С, местами, преимущественно по юго-востоку +28..+33°С.

23 июня ожидается переменная облачность. Преимущественно по юго-восточной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от +11°С по северо-западу до +20°С по юго-востоку, днем +19..+26°С, по юго-востоку +27..+31°С.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 
 
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Погода в ближайшие выходные сильно не изменится - жара, дожди, порой - с грозами. В пятницу, 21 июня, днем в отдельных районах пройдут сильные ливни, град. Ветер...
 
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