Белорусский силач проведет бесплатный фестиваль здоровья в 30 км от Минска

Источник материала: Tut.by

III международный фестиваль здоровья «SHIMKO собирает друзей» пройдет с 19 по 21 июля в парке на живописном берегу Дубровского водохранилища всего 31 км от Минска. В фестивале будут принимать участие звезды спорта и шоу-бизнеса, представители культуры различных стран мира.



Фото предоставлено организаторами

Чем интересен и необычен фестиваль для гостей в 2019 году?

Это прекрасная возможность для гостей фестиваля окунуться в мир активного отдыха и развлечений. А с фестивальной сцены на протяжении трех дней создавать драйвовую атмосферу будет музыка в исполнении зарубежных хэдлайнеров.

На территории фестиваля будут располагаться различные площадки — спортивные и игровые зоны, корпоративные места с обустроенными для отдыха беседками и мангалами, палаточный лагерь, полевые бани с массажем, песчаный пляж, детские площадки, водные аттракционы, караоке и множество других, где каждый от мала до велика сможет найти себе развлечение по душе.

На одной из локаций фестиваля гости смогут подняться в воздух на воздушном шаре, прокатиться на чешских аттракционах, попробовать себя в стрельбе из лука. Каждый сможет принять участие в мастер-классах по различным танцевальным направлениям, а также попробовать себя в командных турнирах по лазертагу, по воркауту и в соревновании по поедании различных блюд. Для детей подготовили зрелищное шоу от детской мотошколы.



Фото предоставлено организаторами

Любители больших компаний могут собрать команду из 10 человек и участвовать в нестандартных испытаниях «Мир чемпионов». Командам во главе с капитанами предстоит побороться за место на пьедестале, встретившись лицом к лицу с соперниками в серии задорных и веселых испытаний. На пути к победе команд будут ждать водные преграды, весёлые эстафеты — все для того чтобы усилить командный дух, создать боевой настрой и нацелиться на победу. Драйв, азарт, адреналин и ни с чем не сравнимый вкус победы, уникальный игровой реквизит и бури эмоций — всё это «Мир чемпионов».

Трехдневный формат будет удобен как тем, кто планирует приехать издалека, так и тем, кому сложно выкроить время на полноценный длительный отдых. На фестивале организован палаточный городок, где любой желающий сможет разместить свою палатку.

Вопрос питания также не будет стоять перед гостями фестиваля — огромный фудкорт, на котором будут представлены блюда национальных кухонь участников фестиваля сполна сможет удовлетворить любые запросы.



Фото предоставлено организаторами

Кто же такой SHIMKO и для чего он собирает друзей?

Кирилл Шимко — белорусский стронгмен и пауэрлифтер, рекордсмен «Книги рекордов Гиннеса», один из самых сильных людей Беларуси. Известен тем, что передвигает танки, самолеты, поезда, башенные краны. Кирилл — популяризатор идеи активного и здорового образа жизни, объединения его приверженцев, стремления к духовному и физическому развитию и совершенству, что, собственно, и дало старт международному фестивалю здоровья «SHIMKO собирает друзей».

Первый фестиваль «SHIMKO собирает друзей» проводился в июле 2017 года, собрав на своей площадке более 5000 человек, что продемонстрировало большую заинтересованность общества к данному мероприятию. Второй фестиваль «SHIMKO собирает друзей», который прошел в 2018 году, привлек еще больший интерес к себе со стороны молодежи, семей, любителей активного отдыха на природе, а также иностранных туристов. Свою роль также сыграла новая концепция мероприятий такого масштаба в Беларуси — здоровый образ жизни все больше набирает популярность среди всех возрастов.

Когда: 19 — 21 июля. Где: Дубровское водохранилище . Сколько: бесплатно.

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