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Названы самые надежные автомобили

21.06.2019 10:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская компания J.D. Power and Associates, которая проводит независимые исследования удовлетворенности клиентов, опубликовала ежегодный рейтинг автопроизводителей с самыми качественными и надежными машинами. Второй год подряд список возглавила компания Genesis.


Фото: Genesis

Исследование основано на опросе 76 256 американских владельцев новых автомобилей. Их попросили ответить на 233 вопроса (разделены на 8 основных категорий) о проблемах, обнаруженных ими в течение первых 90 дней эксплуатации. На основе опроса был составлен рейтинг, отображающий среднее количество дефектов, приходящихся на 100 автомобилей каждой марки.

Выяснилось, что на каждые 100 автомобилей компании Genesis приходится 63 проблемы. На втором месте оказалась Kia (70 неисправностей на 100 машин). Замыкает первую тройку компания Hyundai, показатель которой составил 71 дефект на 100 автомобилей. На четвертом и пятом месте Ford (83) и Lincoln (84) соответственно.

Наибольшее количество дефектов обнаружили в своих машинах владельцы Jaguar — 130 дефектов на 100 автомобилей. Кроме того, в самом низу списка оказались марки Land Rover и Mitsubishii с показателями 123 и 121 поломки соответственно. При этом по сравнению с прошлым годом английская компания смогла значительно улучшить свои позиции. В 2018 году у автомобилей Land Rover обнаружили 160 дефектов на 100 автомобилей.

В сообщении компании отмечается, что качество автомобилей осталось примерно на уровне прошлого года. Средний показатель по всем маркам в этом году составил 93 поломки на 100 автомобилей. Больше всего владельцы новых машин по-прежнему жалуются на сбои и ошибки в мультимедийных комплексах, некорректную работу электронных вспомогательных систем, возникновение постороннего шума и проблемы с запуском двигателя.

 
 
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Корейские автомобили марки Genesis возглавили рейтинг самых надежных в США. Выяснилось, что на каждые 100 автомобилей этого бренда приходится 63 проблемы.
 
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