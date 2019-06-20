ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко в день открытия II Европейских игр: «Мы гордимся белорусскими атлетами»

21.06.2019 10:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сегодня, 21 июня, день старта II Европейских игр. Удачи и громких побед во славу Беларуси пожелал нашим спортсменам Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко в день открытия II Европейских игр: «Мы гордимся белорусскими атлетами»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
История олимпийского движения в нашей стране давняя и славная. Мы гордимся белорусскими атлетами, чьи имена и триумфы навсегда вписаны в победную летопись отечественного и мирового спорта. Восхищаемся их мужеством, силой духа и волей к победе.

Быть достойными преемниками кумиров предыдущих поколений – значит показать на II Европейских играх максимум своих возможностей и лучший результат. Яркими выступлениями и неоспоримыми рекордами в очередной раз поднять страну на пьедестал спорта высоких достижений.

Убежден, что нацеленность на успех, мастерство, профессиональные амбиции тренеров и спортсменов приведут нашу команду к новым олимпийским вершинам. Энергия родной земли придаст на этом пути силы, а поддержка болельщиков настроит на бескомпромиссную и захватывающую борьбу за медали.

Торжественная церемония открытия II Европейских игр состоится 21 июня

Александр Лукашенко в день открытия II Европейских игр: «Мы гордимся белорусскими атлетами»

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сегодня, 21 июня, день старта II Европейских игр. Удачи и громких побед во славу Беларуси пожелал нашим спортсменам Александр Лукашенко, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы самые надежные автомобили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика