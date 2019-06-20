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Александр Лукашенко в день открытия II Европейских игр: «Мы гордимся белорусскими атлетами»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сегодня, 21 июня, день старта II Европейских игр. Удачи и громких побед во славу Беларуси пожелал нашим спортсменам Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Быть достойными преемниками кумиров предыдущих поколений – значит показать на II Европейских играх максимум своих возможностей и лучший результат. Яркими выступлениями и неоспоримыми рекордами в очередной раз поднять страну на пьедестал спорта высоких достижений.
Убежден, что нацеленность на успех, мастерство, профессиональные амбиции тренеров и спортсменов приведут нашу команду к новым олимпийским вершинам. Энергия родной земли придаст на этом пути силы, а поддержка болельщиков настроит на бескомпромиссную и захватывающую борьбу за медали.
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Новости Беларуси. Сегодня, 21 июня, день старта II Европейских игр. Удачи и громких побед во славу Беларуси пожелал нашим спортсменам Александр Лукашенко, сообщили в...
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