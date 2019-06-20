﻿ «Ноль дискриминации». Во время II Европейских игр в фан-зонах можно пройти экспресс-тест и узнать свой статус ВИЧ-статус. 21.by
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«Ноль дискриминации». Во время II Европейских игр в фан-зонах можно пройти экспресс-тест и узнать свой статус ВИЧ-статус

21.06.2019 10:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Свою оценку II Европейским играм дали эксперты ООН по ликвидации любых форм дискриминации и предотвращению распространения ВИЧ/СПИДа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На всех столичных фан-зонах болельщики и спортсмены все еще могут пройти экспресс-тесты и в течение 15 минут выяснить свой статус ВИЧ.

«Ноль дискриминации». Во время II Европейских игр в фан-зонах можно пройти экспресс-тест и узнать свой статус ВИЧ-статус

«Ноль дискриминации». Во время II Европейских игр в фан-зонах можно пройти экспресс-тест и узнать свой статус ВИЧ-статус

Сергей Кручинин, председатель Экспертного совета по ВИЧ/СПИД в Беларуси:
Наша площадка называется «Ноль дискриминации» именно потому, что мы призываем, чтобы все люди имели равные права. Европейские игры для всех, независимо от его статуса. Имеется в виду ВИЧ-положительный или ВИЧ-отрицательный. Наличие – человек с инвалидностью или без инвалидности, все могут найти здесь место. Это праздник для всех, Европейские игры для всех.

«Ноль дискриминации». Во время II Европейских игр в фан-зонах можно пройти экспресс-тест и узнать свой статус ВИЧ-статус

Виней Салдана, региональный директор ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии:
Эти игры будут самыми безопасными, самыми инклюзивными, самыми доброжелательными играми, которые когда-либо состоялись. Чтобы люди, независимо от того, откуда они приехали, какая у них национальность, какой у них цвет кожи, вероисповедание или даже ВИЧ-статус, – всем добро пожаловать на эти прекраснейшие II Европейские игры.

«Ноль дискриминации». Во время II Европейских игр в фан-зонах можно пройти экспресс-тест и узнать свой статус ВИЧ-статус

Напомним, в столице уже работает фан-зона возле Дворца спорта, а завтра, 22 июня, откроются еще две площадки для болельщиков – возле «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены».

«Уверен, Игры пройдут на высочайшем уровне». Что говорят болельщики II Европейских игр

Люди в материале: Сергей Кручинин, Виней Салдана
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Свою оценку II Европейским играм дали эксперты ООН по ликвидации любых форм дискриминации и предотвращению распространения ВИЧ/СПИДа, сообщили в...
 
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