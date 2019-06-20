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«Ноль дискриминации». Во время II Европейских игр в фан-зонах можно пройти экспресс-тест и узнать свой статус ВИЧ-статус
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Свою оценку II Европейским играм дали эксперты ООН по ликвидации любых форм дискриминации и предотвращению распространения ВИЧ/СПИДа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На всех столичных фан-зонах болельщики и спортсмены все еще могут пройти экспресс-тесты и в течение 15 минут выяснить свой статус ВИЧ.
Сергей Кручинин, председатель Экспертного совета по ВИЧ/СПИД в Беларуси:
Виней Салдана, региональный директор ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии:
Напомним, в столице уже работает фан-зона возле Дворца спорта, а завтра, 22 июня, откроются еще две площадки для болельщиков – возле «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены».
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«Ноль дискриминации». Во время II Европейских игр в фан-зонах можно пройти экспресс-тест и узнать свой статус ВИЧ-статус
Новости Беларуси. Свою оценку II Европейским играм дали эксперты ООН по ликвидации любых форм дискриминации и предотвращению распространения ВИЧ/СПИДа, сообщили в...
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