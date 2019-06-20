﻿ «В центре системы – наш клиент и его потребности». Банк БелВЭБ определяет перспективы развития. 21.by
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«В центре системы – наш клиент и его потребности». Банк БелВЭБ определяет перспективы развития

21.06.2019 10:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новая стратегия Банка БелВЭБ, его трансформация в Fintech-группу и реализация интеграционных проектов. БелВЭБ определяет перспективы развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня это пятый банк в стране по размеру активов. Важно не просто сохранять лидирующую позицию, но и укреплять.

«В центре системы – наш клиент и его потребности». Банк БелВЭБ определяет перспективы развития

Игорь Шувалов, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»:
Это дочерний банк «ВЭБ.РФ», и мы к нему относимся, как к базовой нашей партнерской организации в Республике Беларусь – для того, чтобы высокотехнологичная продукция, производимая в России и Беларуси, там, где совместный есть контент, совместная продукция, совместные услуги, чтобы мы продвигали эти проекты на рынке третьих государств. Это наша задача номер один.

Задача номер два – чтобы по пути развития нашей партнерской линии банк очень крепко стоял на ногах в Республике Беларусь, претендовал на лидирующие роли, был воспринимаем населением и клиентами как надежная организация и выступал партнером для правительства Республики Беларусь в решении социально-экономических задач.

«В центре системы – наш клиент и его потребности». Банк БелВЭБ определяет перспективы развития

«В центре системы – наш клиент и его потребности». Банк БелВЭБ определяет перспективы развития

«В центре системы – наш клиент и его потребности». Банк БелВЭБ определяет перспективы развития

Отдельное внимание – вопросу интеграции. Финансирование российского экспорта в Беларусь и поддержка новых производств. Помощь в развитии значимых бизнес-проектов и укрепление экономики отмечают и корпоративные клиенты Банка БелВЭБ. Сегодня их более 20 тысяч.

«В центре системы – наш клиент и его потребности». Банк БелВЭБ определяет перспективы развития

Василий Матюшевский, председатель Правления ОАО «Банк БелВЭБ»:
В этом плане очень серьезный технологический вызов. Собираемся создавать полноценную экосистему для корпоративных и розничных клиентов. Естественно, в центре этой системы – наш клиент и его потребности.

Попробуем реализовать самые современные технологические решения. В первую очередь, это связано с онлайн-банком и дистанционным банком. Я надеюсь, что эти проекты будут реализованы и наш клиент останется удовлетворенным.

«В центре системы – наш клиент и его потребности». Банк БелВЭБ определяет перспективы развития

Добавим, изменения коснутся и работы Банка БелВЭБ с малыми и средними предприятиями. Появятся новые цифровые продукты и партнерские проекты. Что же касается новой стратегии, ее утверждение планируется на осень 2019 года.

*На правах рекламы.

«В центре системы – наш клиент и его потребности». Банк БелВЭБ определяет перспективы развития

«В центре системы – наш клиент и его потребности». Банк БелВЭБ определяет перспективы развития

Люди в материале: Игорь Шувалов, Василий Матюшевский
 
 
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Новости Беларуси. Новая стратегия Банка БелВЭБ, его трансформация в Fintech-группу и реализация интеграционных проектов. БелВЭБ определяет перспективы развития,...
 
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