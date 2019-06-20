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«В центре системы – наш клиент и его потребности». Банк БелВЭБ определяет перспективы развития
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новая стратегия Банка БелВЭБ, его трансформация в Fintech-группу и реализация интеграционных проектов. БелВЭБ определяет перспективы развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня это пятый банк в стране по размеру активов. Важно не просто сохранять лидирующую позицию, но и укреплять.
Игорь Шувалов, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»:
Задача номер два – чтобы по пути развития нашей партнерской линии банк очень крепко стоял на ногах в Республике Беларусь, претендовал на лидирующие роли, был воспринимаем населением и клиентами как надежная организация и выступал партнером для правительства Республики Беларусь в решении социально-экономических задач.
Отдельное внимание – вопросу интеграции. Финансирование российского экспорта в Беларусь и поддержка новых производств. Помощь в развитии значимых бизнес-проектов и укрепление экономики отмечают и корпоративные клиенты Банка БелВЭБ. Сегодня их более 20 тысяч.
Василий Матюшевский, председатель Правления ОАО «Банк БелВЭБ»:
Попробуем реализовать самые современные технологические решения. В первую очередь, это связано с онлайн-банком и дистанционным банком. Я надеюсь, что эти проекты будут реализованы и наш клиент останется удовлетворенным.
Добавим, изменения коснутся и работы Банка БелВЭБ с малыми и средними предприятиями. Появятся новые цифровые продукты и партнерские проекты. Что же касается новой стратегии, ее утверждение планируется на осень 2019 года.
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Новости Беларуси. Новая стратегия Банка БелВЭБ, его трансформация в Fintech-группу и реализация интеграционных проектов. БелВЭБ определяет перспективы развития,...
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