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Беларусь оказалась в предпоследней категории глобального рейтинга прав трудящихся

21.06.2019 11:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь оказалась в предпоследней категории глобального рейтинга прав трудящихся

Международная конфедерация профсоюзов в очередной раз составила глобальный рейтинг прав трудящихся (2019 ITUC Global right index). Беларусь - в предпоследней группе стран.

Как отмечается в рейтинге на сайте Международной конфедерации профсоюзов (МКП), c 2018 по 2019 год число стран, где нарушаются права граждан по созданию или вступлению в профсоюз, выросло с 92 до 107. Наибольший рост таких нарушений наблюдался в Европе, пишет thinktanks.by.

В то же время число стран, в которых активисты подвергались преследованию, увеличилось с 59 в 2018 году до 64 в 2019 году. Почти треть государств ограничивали право работников на свободу слова и собраний. Физическому насилию на рабочем месте подвергались трудящиеся в 52 странах мира. В большинстве случаев они оставались без профсоюзной защиты. 

В рейтинге отмечается, что в Беларуси, как и в Казахстане, в 2019 году «власти продолжали репрессировать независимые профсоюзы, преследуя и вынося приговоры профсоюзным лидером по сфабрикованным обвинениям».

В рейтинге все страны были разделены на 6 групп. В первую попали те государства, где нарушения прав фиксируют крайне редко или эпизодично, во вторую – где есть повторные нарушения, в третью – регулярные, в четвертую – постоянные нарушения. В пятую группу вошли страны, в которых людям не гарантируют соблюдения их прав, в шестую (или пятую с плюсом) – вошли государства, где права не гарантируют из-за беззакония.

Беларусь оказалась в пятой, предпоследней категории. Вместе с ней туда попали еще 33 государства, среди которых Украина, Турция, Ирак, Иран, Китай, Греция и т.д. 

 А в десятку стран с самыми тяжелыми условиями труда вошли Алжир, Бангладеш, Бразилия, Колумбия, Гватемала, Филиппины, Саудовская Аравия, Турция, Зимбабве и Казахстан.

 
 
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Международная конфедерация профсоюзов в очередной раз составила глобальный рейтинг прав трудящихся (2019 ITUC Global right index). Беларусь - в предпоследней группе стран.
 
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