Соляная пещера может стать прибыльным бизнесом

Сегодня по всей Европе можно найти множество таких природных образований. Однако для того, чтобы воспользоваться возможностями галотерапии, необязательно специально искать местность с соляными пещерами. Оздоровить организм солью можно в специальных соляных комнатах – искусственно созданных помещениях с соответствующим микроклиматом.

Галотерапия пользуется огромной популярностью во всем мире, поэтому такие помещения строятся в салонах красоты, оздоровительных и гостиничных комплексах, детсадах, массажных кабинетах и т. д. Предоставляя услугу такого немедикаментозного лечения, можно значительно повысить лояльность клиентов, привлечь новых посетителей, расширить постоянную клиентскую базу. Тем более что заказать строительство соляной комнаты можно «под ключ» со всем необходимым оборудованием.

При выборе помещения под галотерапию важно учитывать определенные особенности. Так, при расчете площади на одного человека необходимо выделять не менее 2 кв. м. Это позволит пациентам размещаться свободно и не создавать помех для других людей. Кроме того, искусственные соляные пещеры должны иметь достаточно высокие (от 2 метров) потолки, хорошо проветриваться и отапливаться. Для коммерческого использования потребуется предусмотреть помещение для оператора и наличие галогенератора. Данное устройство необходимо для создания особого микроклимата внутри комнаты.

Обеспечить комфортную и расслабляющую атмосферу во время сеансов галотерапии поможет также продуманное освещение, приятная музыка и грамотный дизайн. Чтобы учесть все нюансы возведения соляной комнаты, лучше всего изначально обращаться в специализированные строительные компании, которые имеют опыт работы по созданию галоцентров. В этом случае можно будет на всех этапах строительства положиться на профессионалов. Особенно актуально это для крупных проектов, где важно не допускать поломок, которые могут привести к потерям прибыли.

Отметим, что создать соляную комнату можно и для личного пользования. Такие мини-галоцентры подойдут для загородного дома, дачи или даже для городской квартиры. Конечно же, к строительству оздоровительных комнат в жилых зданиях выдвигаются отдельные требования. Поэтому предварительно обязательно стоит проконсультироваться с профессионалом, который подскажет, какое именно помещение стоит выделить под домашнюю соляную пещеру.

*на правах рекламы.