ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соляная пещера может стать прибыльным бизнесом

21.06.2019 11:08 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Соляная пещера может стать прибыльным бизнесом
АиФ

Сегодня по всей Европе можно найти множество таких природных образований. Однако для того, чтобы воспользоваться возможностями галотерапии, необязательно специально искать местность с соляными пещерами. Оздоровить организм солью можно в специальных соляных комнатах – искусственно созданных помещениях с соответствующим микроклиматом.

Галотерапия пользуется огромной популярностью во всем мире, поэтому такие помещения строятся в салонах красоты, оздоровительных и гостиничных комплексах, детсадах, массажных кабинетах и т. д. Предоставляя услугу такого немедикаментозного лечения, можно значительно повысить лояльность клиентов, привлечь новых посетителей, расширить постоянную клиентскую базу. Тем более что заказать строительство соляной комнаты можно «под ключ» со всем необходимым оборудованием.

При выборе помещения под галотерапию важно учитывать определенные особенности. Так, при расчете площади на одного человека необходимо выделять не менее 2 кв. м. Это позволит пациентам размещаться свободно и не создавать помех для других людей. Кроме того, искусственные соляные пещеры должны иметь достаточно высокие (от 2 метров) потолки, хорошо проветриваться и отапливаться. Для коммерческого использования потребуется предусмотреть помещение для оператора и наличие галогенератора. Данное устройство необходимо для создания особого микроклимата внутри комнаты.

Обеспечить комфортную и расслабляющую атмосферу во время сеансов галотерапии поможет также продуманное освещение, приятная музыка и грамотный дизайн. Чтобы учесть все нюансы возведения соляной комнаты, лучше всего изначально обращаться в специализированные строительные компании, которые имеют опыт работы по созданию галоцентров. В этом случае можно будет на всех этапах строительства положиться на профессионалов. Особенно актуально это для крупных проектов, где важно не допускать поломок, которые могут привести к потерям прибыли.

Отметим, что создать соляную комнату можно и для личного пользования. Такие мини-галоцентры подойдут для загородного дома, дачи или даже для городской квартиры. Конечно же, к строительству оздоровительных комнат в жилых зданиях выдвигаются отдельные требования. Поэтому предварительно обязательно стоит проконсультироваться с профессионалом, который подскажет, какое именно помещение стоит выделить под домашнюю соляную пещеру.

*на правах рекламы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польза природных соляных пещер известна человеку издавна. С их помощью люди оздоравливались еще во времена Древней Греции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский силач проведет бесплатный фестиваль здоровья в 30 км от Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика