Три главных вопроса к постельному белью

Натуральные или искусственные?

Для пошива постельного белья чаще всего используется хлопок, но им выбор не ограничивается. Другие популярные волокна — шелк и лен. Последний благодаря современным технологиям выделки перестал быть грубым на ощупь и сложным в уходе. Сегодня на рынке есть и комплекты из искусственных волокон, которые тоже достойны внимания. Это бамбук и тенсель (волокно из древесной стружки эвкалипта). Оба материала демонстрируют прекрасные потребительские свойства: хорошо отводят влагу, не вызывают аллергию, не препятствуют воздухообмену, приятны наощупь. Купить постельное белье в Минске из хлопка, шелка, бамбука или тенселя можно на Alltex.by или в магазине ALLTEX в ТЦ «Корона Замок».

А вот что стоит обходить стороной, так это комплекты из синтетических тканей. Они могут быть гладкими и шелковистыми, выглядеть эффектно, но комфорта не обеспечат. Даже модная сегодня микрофибра не годится для постельного белья: синтетика очень плохо пропускает воздух, препятствуя комфортной терморегуляции.

Если хлопок, то какой?

Хлопковые нити могут по-разному переплетаться между собой. Самое простое — полотняное плетение, в котором нити пересекаются через одну (бязь, поплин, перкаль, фланель, ранфорс). Сатиновое плетение, в котором нити пересекаются через 2-4, более гладкое и шелковистое за счет использования крученых нитей. Если сравнивать эти два самых популярных типа плетения, то сатиновое значительно превосходит полотняное по износостойкости. На Alltex.by есть еще жаккардовые комплекты, которые имеют рельефный рисунок (схема плетения определяет рисунок). Жаккардовое плетение выглядит роскошно и не нуждается в дополнительном декоре. Его используют для верхней части наволочек и пододеяльника.

Еще одна важная характеристика — плотность ткани (количество нитей на единицу площади). Рыхлая ткань может дать усадку после стирки, да и прослужит она недолго. Низкую плотность, например, имеют батист и бязь (20-40 нитей на кв. см). Поплин и ранфорс более плотные (65-80 нитей), но все же проигрывают сатину (85-120 нитей). Плотность нитей в сочетании с типом плетения обуславливают эксплуатационные характеристики ткани, их «жевучесть» после многочисленных стирок.

Как часто стирать?

Дерматологи рекомендуют менять постельное белье каждые 10 дней, именно поэтому так важны эксплуатационные характеристики ткани. Сатиновый комплект переживет сотню другую стирок и не потеряет ни цвет, ни мягкость. Бязь такой стойкостью похвастаться не может. Шелку потребуется деликатная стирка со специальными моющими средствами, да и горячего утюга он не любит.