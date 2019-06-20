Вот такие у нас пассажиры: гостье из Словакии вернули забытый в автобусе телефон









Утром 20 июня житель столицы передал милиции телефон, который нашел в салоне автобуса. Об этом сообщает ГУВД Минского горисполкома.





В ходе поисков было установлено, что телефон потеряла гражданка Словакии, которая прибыла в Беларусь на Вторые Европейские игры.