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Вот такие у нас пассажиры: гостье из Словакии вернули забытый в автобусе телефон

21.06.2019 10:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске милиция помогла иностранке вернуть ее мобильный телефон.



Утром 20 июня житель столицы передал милиции телефон, который нашел в салоне автобуса. Об этом сообщает ГУВД Минского горисполкома.

В ходе поисков было установлено, что телефон потеряла гражданка Словакии, которая прибыла в Беларусь на Вторые Европейские игры. 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске милиция помогла иностранке вернуть ее мобильный телефон.
 
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