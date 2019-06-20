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Вот такие у нас пассажиры: гостье из Словакии вернули забытый в автобусе телефон
Источник материала: Партизан
В Минске милиция помогла иностранке вернуть ее мобильный телефон.
Утром 20 июня житель столицы передал милиции телефон, который нашел в салоне автобуса. Об этом сообщает ГУВД Минского горисполкома.
В ходе поисков было установлено, что телефон потеряла гражданка Словакии, которая прибыла в Беларусь на Вторые Европейские игры.
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В Минске милиция помогла иностранке вернуть ее мобильный телефон.
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