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Самый длинный день в году. 21 июня - Федоров день

21.06.2019 10:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Что нельзя делать 21 июня.



21 июня православные верующие чтят день памяти святого мученика Феодора.

Святой великомученик Феодор Стратилат пострадал за Христа в четвертом веке. Во время мучений святой отдал приказ своему слуге, чтобы тот похоронил его в имении своих родителей в Евхаитах. 

По преданию, святой умер на кресте, а его душу забрали и вознесли на небеса ангелы, пишет belnovosti.by


Также на 21 июня выпадает день летнего солнцестояния. Этот день будет самым длинным в году, его продолжительность составит 17 часов и 33 минуты. 

Считается, что любые мысли в этот день могут материализоваться, поэтому 21 июня стоит думать только о хорошем и желать всем добра.

Что нельзя делать в Федоров день 21 июня:

21 июня категорически запрещено бездельничать, а, наоборот, стоит трудиться, поскольку этот день предназначен для работы. В Федоров день следует сделать генеральную уборку, заняться ремонтом, рукоделием и т. д. Работать должны и взрослые и дети.

Не стоит принимать подарки от незнакомых людей. Считается, что вместе с дарами и презентами вы можете получить неприятности и болезни дарителя.

Нельзя пересчитывать мелкие деньги, поскольку таким образом можете навлечь на себя финансовые трудности на весь год. Также не стоит давать в долг и решать другие материальные проблемы.

В народе 21 июня еще называют днем Федора Колодезника, поэтому раньше этот день посвящали поискам участков для будущего расположения колодцев.

Накануне там, где предположительно есть вода, люди оставляют на ночь сковородки, а утром смотрят, сколько на них влаги.


 
 
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