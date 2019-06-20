Самый длинный день в году. 21 июня - Федоров день









21 июня православные верующие чтят день памяти святого мученика Феодора.





Святой великомученик Феодор Стратилат пострадал за Христа в четвертом веке. Во время мучений святой отдал приказ своему слуге, чтобы тот похоронил его в имении своих родителей в Евхаитах.





belnovosti.by По преданию, святой умер на кресте, а его душу забрали и вознесли на небеса ангелы, пишет









Также на 21 июня выпадает день летнего солнцестояния. Этот день будет самым длинным в году, его продолжительность составит 17 часов и 33 минуты.





Считается, что любые мысли в этот день могут материализоваться, поэтому 21 июня стоит думать только о хорошем и желать всем добра.

Что нельзя делать в Федоров день 21 июня:

21 июня категорически запрещено бездельничать, а, наоборот, стоит трудиться, поскольку этот день предназначен для работы. В Федоров день следует сделать генеральную уборку, заняться ремонтом, рукоделием и т. д. Работать должны и взрослые и дети.





Не стоит принимать подарки от незнакомых людей. Считается, что вместе с дарами и презентами вы можете получить неприятности и болезни дарителя.





Нельзя пересчитывать мелкие деньги, поскольку таким образом можете навлечь на себя финансовые трудности на весь год. Также не стоит давать в долг и решать другие материальные проблемы.





В народе 21 июня еще называют днем Федора Колодезника, поэтому раньше этот день посвящали поискам участков для будущего расположения колодцев.





Накануне там, где предположительно есть вода, люди оставляют на ночь сковородки, а утром смотрят, сколько на них влаги.



