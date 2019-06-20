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В Азии разбушевалась крупнейшая в истории эпидемия животных

21.06.2019 10:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Азии обеспокоены африканской чумой свиней, которая погубила больше трех миллионов животных. Как сообщает Assosiated Press, эпидемия выходит из-под контроля.


Ветеринарный эпидемиолог Городского университета Гонконга утверждает, что это самая крупная эпидемия среди животных в истории. «Мы никогда не сталкивались с таким», ― подчеркивает он. Во Вьетнаме погибли уже 2,5 миллиона свиней, в Китае ― больше миллиона. Чума также затронула Гонконг, Тайвань, Северную и Южную Корею, Камбоджу и Монголию, сообщает ru.oxu.az


Поскольку Китай был ведущим производителем свинины, а Вьетнам уничтожил огромное количество животных, цены на свиное мясо уже выросли по всему миру на 40%. Ожидается и дальнейшее повышение из-за высокого спроса на импорт свинины из Европы и Америки. При этом аналитик рынка Rabobank заявил, что мировые поставки свинины могут упасть на 8%. Эту эпидемию называют самой дорогостоящей в мире.

Впервые о лихорадке сообщил Китай в августе 2018 года. Тогда было зафиксировано 139 вспышек заболевания в 32 провинциях. При этом Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций боится, что власти сильно преуменьшают статистику пострадавших свиней.


Африканская чума свиней является вирусной болезнью, которая обладает очень высокой способностью передаваться. Она безвредна для людей, но смертельно опасна для животных. Ученые еще не нашли от нее лечения или вакцины. Сам вирус может распространяться на большие расстояния, поскольку живет несколько недель и способен переноситься на одежде.


 
 
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В Азии обеспокоены африканской чумой свиней, которая погубила больше трех миллионов животных. Как сообщает Assosiated Press, эпидемия выходит из-под контроля.
 
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