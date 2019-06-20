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Беларусь и Россия завершат работу над соглашением о взаимном признании виз до конца этого года
Источник материала: Партизан
Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью информационному агентству ТАСС,
Что касается отмены роуминга в Союзном государстве, то над этим продолжают работать профильные министерства.
"Страны ЕС решали эту проблему почти десять лет. Но думаю, что совместными усилиями мы гораздо быстрее создадим необходимые условия, и роуминг будет отменен в ближайшие год-два", - считает посол.
Что касается введения единой валюты, то Владимир Семашко отметил, что белорусская и российская сторона четко понимают, что валютная сфера - это прежде всего элемент суверенитета любого государства. "Валютная интеграция в ущерб суверенным правам партнеров невозможна", - подчеркнул он.
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Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью информационному агентству ТАСС, сообщает БЕЛТА.
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