Беларусь и Россия завершат работу над соглашением о взаимном признании виз до конца этого года

Что касается отмены роуминга в Союзном государстве, то над этим продолжают работать профильные министерства.

"Страны ЕС решали эту проблему почти десять лет. Но думаю, что совместными усилиями мы гораздо быстрее создадим необходимые условия, и роуминг будет отменен в ближайшие год-два", - считает посол.





Что касается введения единой валюты, то Владимир Семашко отметил, что белорусская и российская сторона четко понимают, что валютная сфера - это прежде всего элемент суверенитета любого государства. "Валютная интеграция в ущерб суверенным правам партнеров невозможна", - подчеркнул он.



