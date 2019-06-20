ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Россия завершат работу над соглашением о взаимном признании виз до конца этого года

21.06.2019 10:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью информационному агентству ТАСС, сообщает БЕЛТА.

 Что касается отмены роуминга в Союзном государстве, то над этим продолжают работать профильные министерства. 
"Страны ЕС решали эту проблему почти десять лет. Но думаю, что совместными усилиями мы гораздо быстрее создадим необходимые условия, и роуминг будет отменен в ближайшие год-два", - считает посол. 

Что касается введения единой валюты, то Владимир Семашко отметил, что белорусская и российская сторона четко понимают, что валютная сфера - это прежде всего элемент суверенитета любого государства. "Валютная интеграция в ущерб суверенным правам партнеров невозможна", - подчеркнул он.


 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью информационному агентству ТАСС, сообщает БЕЛТА.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Каменецком районе фура с отказавшими тормозами влетела в маршрутку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика