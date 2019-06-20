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Брянские стеольщики хотят взыскать деньги с компании Шакутина

21.06.2019 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российская компания «Астера» подала иск против ОАО «Амкодор-Белвар». Она хочет отсудить более 1,2 млн российских рублей (примерно 40,8 тыс. белорусских). Заседание назначено на 25 июня. В российской публичной базе судебных документов текст иска пока отсутствует.

«Астера» зарегистрирована в городе Дятьково Брянской области. Основной вид деятельности — производство полых стеклянных изделий. Например, предприятие выпускает стекла для фар, архитектурные стеклянные элементы, сувениры. Компанией на 100% владеет бизнесмен Валентин Селезнев.

Два года назад он подарил лондонскому «Челси» хрустальный мяч с логотипом футбольного клуба. Тогда Селезнев представлял компанию «Шувалов», где владеет 33%. Она тоже зарегистрирована в Дятьково и занимается тем же, что «Астера». В Дятьковском районе есть также компания «Старфармгласс» (доля Селезнева — 50%). Ее профиль — производство посуды для лабораторных, фармацевтических и гигиенических целей из стекла; производство ампул и прочих изделий из медицинского стекла.


Напомним, что «Амкодор-Белвар» — это одна из компаний холдинга «Амкодор» белорусского бизнесмена Александра Шакутина. Она производит медицинские приборы, аккумуляторные батареи, бытовую технику и др.

 
 
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Российская компания «Астера» подала иск против ОАО «Амкодор-Белвар». Она хочет отсудить более 1,2 млн российских рублей (примерно 40,8 тыс. белорусских). Заседание...
 
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