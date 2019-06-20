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Семашко: Беларусь рассчитывает на компенсацию России за налоговый маневр

21.06.2019 10:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью информационному агентству ТАСС.



«Белорусская сторона продолжает рассчитывать на компенсацию Россией последствий проводимого маневра. У правительства России понимание проблем Беларуси в связи с этим, безусловно, есть. Мы приступили к обсуждению компенсационных механизмов», - отметил Владимир Семашко.

Они могут быть как в виде межбюджетных трансферов, так и в виде изменения формулы цены нефти, внесения в нее специальной скидки. Это основные возможные механизмы, которые обсуждаются, пишет nn.by

«Размер же компенсации очевиден для двух сторон: должна быть возмещена разница в вывозных таможенных пошлинах, помноженная на объем поставляемой нефти», - сказал белорусский посол.

Налоговый маневр начался в нефтяной отрасли России в 2015 году. До 2018 года проходил его первый этап, в 2019-м начался завершающий, который продлится до 2025 года. По словам Владимира Семашко, на первом этапе маневра Беларусь потеряла $3,6 млрд, которые никак не компенсированы. «Если все оставить так, как есть, то за оставшееся до завершения налогового маневра время Беларусь потеряет еще $10,6 млрд при мировой цене нефти $70 за баррель и $8,8 млрд при цене $60 за баррель. А затем белорусские нефтепереработчики будут полностью выведены на мировую цену нефти, в результате чего Беларусь будет ежегодно переплачивать России по $3 млрд», - привел данные посол.



 
 
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Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью информационному агентству ТАСС.
 
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