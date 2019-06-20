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Лукашенко принял приглашение Додона поехать возделывать виноград

21.06.2019 10:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Мы попробуем приготовить сок, а потом вино из выращенного винограда", — отметил глава Беларуси.

Президент Молдовы пригласил Лукашенко осенью в гости, ко времени сбора винограда. Тот пообещал приехать.

Предложение было озвучено во время встречи глав государств в Минске 20 июня, сообщает пресс-служба президента.

— В Молдове вас очень любят, ждут. Вы мне обещали, что мы соберем виноград в этом году. Ситуация у нас стабилизируется в ближайшие, думаю, месяц-полтора. И очень надеюсь, что осенью мы вас увидим в гостях в Республике Молдова, — отметил Игорь Додон.

Президент Молдовы добавил, что с удовольствием откликнулся на предложение приехать в Минск на открытие II Европейских игр, несмотря на сложную ситуацию в его стране.


— Это важное событие для вас лично и вашей страны. Я решил все-таки приехать, чтобы быть рядом с вами. Друзья обычно рядом друг с другом — и в беде, и в радости, — подчеркнул Игорь Додон.

Александр Лукашенко принял приглашение и пообещал посетить родное село молдавского лидера, как только появится возможность.

— Виноград у нас возделывают, и очень много, но он не такой, как в Молдове, поэтому я надеюсь, что мой друг и коллега научит меня возделывать настоящий виноград. Если получится, я с удовольствием по приглашению Игоря Додона побываю в его родном селе, если не в этом году, то в следующем точно получится. И мы попробуем приготовить сок, а потом вино из выращенного винограда, — отметил глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы попробуем приготовить сок, а потом вино из выращенного винограда", — отметил глава Беларуси.
 
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