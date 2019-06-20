Лукашенко принял приглашение Додона поехать возделывать виноград

Президент Молдовы пригласил Лукашенко осенью в гости, ко времени сбора винограда. Тот пообещал приехать.





Предложение было озвучено во время встречи глав государств в Минске 20 июня, сообщает пресс-служба президента.





— В Молдове вас очень любят, ждут. Вы мне обещали, что мы соберем виноград в этом году. Ситуация у нас стабилизируется в ближайшие, думаю, месяц-полтора. И очень надеюсь, что осенью мы вас увидим в гостях в Республике Молдова, — отметил Игорь Додон.





Президент Молдовы добавил, что с удовольствием откликнулся на предложение приехать в Минск на открытие II Европейских игр, несмотря на сложную ситуацию в его стране.









— Это важное событие для вас лично и вашей страны. Я решил все-таки приехать, чтобы быть рядом с вами. Друзья обычно рядом друг с другом — и в беде, и в радости, — подчеркнул Игорь Додон.





Александр Лукашенко принял приглашение и пообещал посетить родное село молдавского лидера, как только появится возможность.





— Виноград у нас возделывают, и очень много, но он не такой, как в Молдове, поэтому я надеюсь, что мой друг и коллега научит меня возделывать настоящий виноград. Если получится, я с удовольствием по приглашению Игоря Додона побываю в его родном селе, если не в этом году, то в следующем точно получится. И мы попробуем приготовить сок, а потом вино из выращенного винограда, — отметил глава государства.