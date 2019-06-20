The New York Times: Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану

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сообщает The New York Times. Президент США Дональд Трамп планировал нанести удар по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили американский беспилотник, однако отменил операцию в последний момент,The New York Times.





Сотрудники администрации Белого дома на условиях анонимности рассказали, что Трамп утвердил удар по ряду целей, включая радары и ракетные батареи.









По словам одного из собеседников издания, когда пришел приказ об отмене, корабли уже были на позициях, а самолеты в воздухе.





Удар планировалось нанести рано утром, чтобы минимизировать риски жертв среди гражданских лиц. Однако вскоре военные получили сообщение о том, что операция отменяется, по крайней мере временно.





Как отметила газета, неизвестно, просто ли Трамп изменил свое мнение о нанесении удара, либо же администрация изменила курс из-за логистики или стратегии. Также неясно, могут ли удары все же быть осуществлены.





Белый дом и Пентагон отказались комментировать эту информацию, но никто из чиновников не просил отказаться от публикации материала.





Напомним, Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.





Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку». Позже он допустил, что силы Ирана могли уничтожить беспилотник по ошибке.





В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.



