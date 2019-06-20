Олимпийскую выставку российского миллиардера открыли в Минске









В белорусской столице выставка будет работать по 14 июля. Она приурочена к II Европейским играм.





Коллекция Потанина охватывает историю и наследие всего Олимпийского движения. В собрании представлены артефакты всех Олимпиад современности, начиная с Афин-1896 и заканчивая Пхенчханом-2018. Это 400 объектов, включая 135 золотых, серебряных и бронзовых олимпийских медалей, 78 памятных медалей, 30 факелов олимпийского огня, 92 диплома, 39 почетных знаков, медалей и орденов Игр разных лет.





Проект реализуется при поддержке Минского городского исполнительного комитета и Музея истории города Минска





Владимир Потанин — российский бизнесмен, владелец и глава управляющей компании «Интеррос». Его состояние по оценке Forbes превышает 18 млрд долларов. Один из самых весомых активов — горно-металлургическая компания «Норникель»(30%).