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Олимпийскую выставку российского миллиардера открыли в Минске

21.06.2019 09:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минской ратуше открылась экспозиция, где представлена Олимпийская коллекция Владимира Потанина. Это одна из крупнейших частных коллекций олимпийских наград.



В белорусской столице выставка будет работать по 14 июля. Она приурочена к II Европейским играм.

Коллекция Потанина охватывает историю и наследие всего Олимпийского движения. В собрании представлены артефакты всех Олимпиад современности, начиная с Афин-1896 и заканчивая Пхенчханом-2018. Это 400 объектов, включая 135 золотых, серебряных и бронзовых олимпийских медалей, 78 памятных медалей, 30 факелов олимпийского огня, 92 диплома, 39 почетных знаков, медалей и орденов Игр разных лет.

Проект реализуется при поддержке Минского городского исполнительного комитета и Музея истории города Минска.

Владимир Потанин — российский бизнесмен, владелец и глава управляющей компании «Интеррос». Его состояние по оценке Forbes превышает 18 млрд долларов. Один из самых весомых активов — горно-металлургическая компания «Норникель»(30%).

 
Теги: Минск
 
 
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В Минской ратуше открылась экспозиция, где представлена Олимпийская коллекция Владимира Потанина. Это одна из крупнейших частных коллекций олимпийских наград.
 
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