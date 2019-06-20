Источник материала: Новости Дзержинска

Июньские встречи для учащихся оздоровительных лагерей государственных учреждений образования города и района прошли в Эколого-биологическом центре познавательно, увлекательно, эмоционально, безопасно, с яркими впечатлениями, с новыми «друзьями нашими меньшими».

Посетив Центр, ребята (более 300 человек) пообщались с живой природой. Познакомились с коллекцией (280 видов и сортов) цветочно-декоративных растений, увидели новый проект по ландшафтному дизайну «Райский уголок моего детства» в рамках Года малой родины, областного конкурса «Украсим Минщину цветами», республиканского конкурса по озеленению и благоустройству территории «Украсим Беларусь цветами».

Образовательная экскурсия в контактном мини-зоопарке дала возможность учащимся узнать историю возникновения аквариумистики, ее обитателей, а также Родину животных живого уголка, условия их содержания, кормления, разведения.

Эмоции переполняли ребят при общении с джунгарскими хомячками, шиншиллой Шуршиком, карликовым кроликом Тимошей, мадагаскарскими тараканами, пауками-птицеедами Арчи и Рудик и др.

В зоне отдыха юных гостей ждала тропа чувств ногами. Она покрыта натуральными элементами: еловыми и сосновыми шишками, корой деревьев, песком, щебенем, мхом, сеном. Главными задачами тропы являются: развитие тактильных ощущений и вестибулярного аппарата, массаж стоп ног, удержание равновесия, развитие психологических качеств, оздоровление детского организма.























