На II Европейских играх нужно показать максимум возможностей и лучший результат — Лукашенко

Источник материала: Газета Авангард

Глава государства, Президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Александр Лукашенко направил приветствие членам белорусской делегации на II Европейских играх. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.





Президент подчеркнул, что история олимпийского движения в нашей стране давняя и славная. «Мы гордимся белорусскими атлетами, чьи имена и триумфы навсегда вписаны в победную летопись отечественного и мирового спорта. Восхищаемся их мужеством, силой духа и волей к победе, — говорится в приветствии. — Быть достойными преемниками кумиров предыдущих поколений — значит показать на II Европейских играх максимум своих возможностей и лучший результат. Яркими выступлениями и неоспоримыми рекордами в очередной раз поднять страну на пьедестал спорта высоких достижений».

Александр Лукашенко выразил убеждение, что нацеленность на успех, мастерство, профессиональные амбиции тренеров и спортсменов приведут белорусскую команду к новым олимпийским вершинам. «Энергия родной земли придаст на этом пути силы, а поддержка болельщиков настроит на бескомпромиссную и захватывающую борьбу за медали», — отметил глава государства.

Президент пожелал членам национальной делегации крепкого здоровья, спортивной удачи и громких побед во славу Беларуси.

Приветствие Президента членам делегации Беларуси на II Европейских играх

Членам делегации Республики Беларусь на II Европейских играх 2019 года в г. Минске

Дорогие друзья!

История олимпийского движения в нашей стране давняя и славная. Мы гордимся белорусскими атлетами, чьи имена и триумфы навсегда вписаны в победную летопись отечественного и мирового спорта. Восхищаемся их мужеством, силой духа и волей к победе.

Быть достойными преемниками кумиров предыдущих поколений — значит показать на II Европейских играх максимум своих возможностей и лучший результат. Яркими выступлениями и неоспоримыми рекордами в очередной раз поднять страну на пьедестал спорта высоких достижений.

Убежден, что нацеленность на успех, мастерство, профессиональные амбиции тренеров и спортсменов приведут нашу команду к новым олимпийским вершинам. Энергия родной земли придаст на этом пути силы, а поддержка болельщиков настроит на бескомпромиссную и захватывающую борьбу за медали.

Верю в вас, желаю крепкого здоровья, спортивной удачи и громких побед во славу нашей Беларуси!

Президент Республики Беларусь,

Президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь

Александр Лукашенко.

Читать полностью: https://www.belta.by/president/view/na-ii-evropejskih-igrah-nuzhno-pokazat-maksimum-vozmozhnostej-i-luchshij-rezultat-lukashenko-351975-2019/

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