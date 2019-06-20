Владельцы танхаусов смогут не платить за капремонт и создавать товарищества собственников

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Он прошел общественное обсуждение, и принять его во втором чтении депутаты планируют осенью, а вступить в силу он должен с 1 января 2020 года. После этого отменят или изменят около 100 нормативно-правовых документов.

Оплата затрат - согласно доли собственности

По его словам, в новой редакции кодекса по-прежнему остаются два способа управления многоквартирными домами - посредством самоорганизации (создания товарищества собственников либо ЖСПК) и через уполномоченное лицо - так называемого государственного заказчика (попросту говоря, - ЖЭС).