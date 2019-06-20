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Владельцы танхаусов смогут не платить за капремонт и создавать товарищества собственников
Источник материала: Myfin
Он прошел общественное обсуждение, и принять его во втором чтении депутаты планируют осенью, а вступить в силу он должен с 1 января 2020 года. После этого отменят или изменят около 100 нормативно-правовых документов.
Оплата затрат - согласно доли собственности
По его словам, в новой редакции кодекса по-прежнему остаются два способа управления многоквартирными домами - посредством самоорганизации (создания товарищества собственников либо ЖСПК) и через уполномоченное лицо - так называемого государственного заказчика (попросту говоря, - ЖЭС).
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Не только об этих нововведениях рассказали на пресс-конференции, посвященной изменениям, которые принесет в жизнь белорусов новый Жилищный кодекс.
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