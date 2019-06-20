Ожидание — реальность. В Минск вернули мост через Свислочь, но это просто кошмар

Источник материала: KYKY

В Минске, наконец, вернули пешеходный мост через Свислочь рядом с гостиницей «Юбилейная», пишет агентство «Минск-Новости». Радоваться рано: он выглядит вовсе не так, как на рендерах, которые показывали перед ремонтом.

О том, что мост обновят, минчане узнали осенью прошлого года. Реконструкцию планировали закончить специально ко II Европейским играм. В сентябре 2018-го беларусы увидели рендеры: нам также обещали воздушную конструкцию, в виде крыльев, из белого металла. Но не вышло. Мост закрыли в мае, «Минск-Новости» пишет, что капремонт проводили в сжатые сроки – три недели. И то, что получилось в итоге, мало отличается от того, что было изначально. Посмотрите:





Сперва разницы «было – стало» можно и не заметить. Но, со слов инженеров, заменили алюминиевую балку, перила и покрытие. Ступени и съезды для колясок выполнили из дерева, а на подходе уложили новую плитку. Говорят, после Игр благоустройство продолжится.