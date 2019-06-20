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Ожидание — реальность. В Минск вернули мост через Свислочь, но это просто кошмар
Источник материала: KYKY>
В Минске, наконец, вернули пешеходный мост через Свислочь рядом с гостиницей «Юбилейная»,
О том, что мост обновят, минчане узнали осенью прошлого года. Реконструкцию планировали закончить специально ко II Европейским играм. В сентябре 2018-го беларусы
Сперва разницы «было – стало» можно и не заметить. Но, со слов инженеров, заменили алюминиевую балку, перила и покрытие. Ступени и съезды для колясок выполнили из дерева, а на подходе уложили новую плитку. Говорят, после Игр благоустройство продолжится.
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