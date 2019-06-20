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Минчанин, который на спор пытался переплыть Свислочь, умер
Источник материала: KYKY>
15 июня мы
Эту информацию подтвердил Следственный комитет. Напомним, в половину второго ночи к наряду ОМОНа, который «прогуливался» по Зыбицкой, подбежал парень и попросил помощи: в реке тонул мужчина. Когда бойцы подошли к месту происшествия, они увидели, что тонущего попытался спасти молодой человек. Тогда сотрудники ОМОНа перепрыгнули через парапет и собрались нырнуть в реку, но парень подал знак, что нашел пострадавшего. Милиционеры помогли выбраться ему из воды.
45-летний мичанин умер в больнице 16 июня. СК проводит доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Фото обложки: Ben Zank.
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15 июня мы писали, как ночью на Зыбицкой нетрезвый парень поспорил с друзьями, что сможет переплыть Свислочь. Его вытащили из воды без пульса и доставили в больницу....
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