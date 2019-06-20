ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанин, который на спор пытался переплыть Свислочь, умер

21.06.2019 09:53 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

15 июня мы писали, как ночью на Зыбицкой нетрезвый парень поспорил с друзьями, что сможет переплыть Свислочь. Его вытащили из воды без пульса и доставили в больницу. Минчанин скончался, сообщает «БелТА».

Эту информацию подтвердил Следственный комитет. Напомним, в половину второго ночи к наряду ОМОНа, который «прогуливался» по Зыбицкой, подбежал парень и попросил помощи: в реке тонул мужчина. Когда бойцы подошли к месту происшествия, они увидели, что тонущего попытался спасти молодой человек. Тогда сотрудники ОМОНа перепрыгнули через парапет и собрались нырнуть в реку, но парень подал знак, что нашел пострадавшего. Милиционеры помогли выбраться ему из воды.

45-летний мичанин умер в больнице 16 июня. СК проводит доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото обложки: Ben Zank.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 июня мы писали, как ночью на Зыбицкой нетрезвый парень поспорил с друзьями, что сможет переплыть Свислочь. Его вытащили из воды без пульса и доставили в больницу....
 
Новости дня
Новости разные
 
Олимпийскую выставку российского миллиардера открыли в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика