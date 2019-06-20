Минчанин, который на спор пытался переплыть Свислочь, умер

Источник материала: KYKY

15 июня мы писали , как ночью на Зыбицкой нетрезвый парень поспорил с друзьями, что сможет переплыть Свислочь. Его вытащили из воды без пульса и доставили в больницу. Минчанин скончался, сообщает «БелТА».

Эту информацию подтвердил Следственный комитет. Напомним, в половину второго ночи к наряду ОМОНа, который «прогуливался» по Зыбицкой, подбежал парень и попросил помощи: в реке тонул мужчина. Когда бойцы подошли к месту происшествия, они увидели, что тонущего попытался спасти молодой человек. Тогда сотрудники ОМОНа перепрыгнули через парапет и собрались нырнуть в реку, но парень подал знак, что нашел пострадавшего. Милиционеры помогли выбраться ему из воды.

45-летний мичанин умер в больнице 16 июня. СК проводит доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото обложки: Ben Zank.