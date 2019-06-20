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«Это победа». Власть решила изменить скандальный проект уплотнения семью паркингами

21.06.2019 11:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы много раз писали о том, как жильцы квартала возле «Академии наук» сражаются против уплотнения семью паркингами. И вот эти действия привели к результату. Сегодня чиновники презентовали им измененную версию ПДП с меньшим количеством стоянок и сквером. Читайте, что еще предлагают власти и как на это отреагировали местные.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Коротко о сути проблемы

Напомним, в начале апреля в Минске горячо прошла презентация проекта детальной планировки (ПДП) в районе Академии наук. Проектировщики предложили построить в границах улиц Коласа — Калинина — Чорного — Сурганова многоэтажку, семь паркингов, досуговый центр и детский сад.


Местные жители приняли ПДП в штыки, особенно идею с многочисленными паркингами, которые по сути им не нужны и значительно ухудшат их жизнь. За время, прошедшее с момента презентации, местные жители собрали около тысячи подписей против уплотнения.

Но на комиссию по ПДП включили только одного представителя жильцов — Татьяну Кнотько. Заседание, на которое пришли местные жители и активисты, началось с конфликта: милиционер никого, кроме Татьяны Кнотько, в кабинет не пустил.

В итоге на комиссии приняли решение рекомендовать к утверждению уплотнение квартала семью паркингами. Татьяна Кнотько же приложила к протоколу свое особое мнение, где изложены предложения жильцов. А недавно жители начали собирать подписи за отставку главы Первомайского района Игоря Кудревича и его зама Василия Косовца. Вопрос обоснованности семи паркингов в одном квартале поднимал даже глава Минска Анатолий Сивак в недавнем интервью TUT.BY.

Что власть предлагает сегодня

Сегодня же в администрации Первомайского района прошла встреча с местными жителями, на котором им рассказали о том, как власти предлагают изменить ПДП. Вот основное:

1) Из ПДП предлагается исключить три паркинга, досуговый центр и многоэтажку с паркингом. Два подземных паркинга на 50 мест каждый предложено оставить.

2) На месте, где должен был располагаться досуговый центр, предлагают создать сквер площадью 0,6 гектар.

Объекты, от которых предлагают отказаться, помечены красными пятнами:


Вот так этот ПДП выглядит схематически:


По словам главы Первомайского района Игоря Кудревича, власть на протяжении недели будет принимать мнения местных по поводу предложенного варианта. Конечный и согласованный с жителями вариант будет направлен на экспертизы, а потом — на утверждение решением Мингорисполкома.

Как на это реагируют местные

Глава движения «За Свободу» и местный житель Юрий Губаревич называет предложенный вариант победой жителей. Но, возможно, не окончательной.

Ведь сейчас инициативная группа будет проводить опрос жильцов на предмет того, нужны ли им два подземных паркинга. Если люди выступят против — инициативная группа продолжит отстаивать их интересы.

Другой член инициативной группы — Валерий Языков — предполагает, что люди проголосуют против паркингов, потому что именно такое мнение они высказывали ранее.

При условии же более детального обсуждения, местные не против размещения в квартале детского сада и поликлиники. Зато однозначно люди выступают за озеленение и спортивные площадки.

***

В беседе с местными после собрания первый зампред комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Елена Суходолова сказала, что со своей стороны они будут инициировать исключение из ПДП двух оставшихся паркингов.

*Будет дополнено.

 
Теги: Минск
 
 
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Мы много раз писали о том, как жильцы квартала возле «Академии наук» борятся против уплотнения семью паркингами. И вот эти действия привели к результату.
 
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