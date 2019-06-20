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Ученые назвали фактор риска рака груди, о котором не знали большинство женщин
Источник материала: Tut.by
Лишь одна из пяти женщин, которая проходит маммографическое исследование, знает о том, что алкоголь — фактор риска развития рака груди. К такому выводу пришли ученые из четырех университетов Великобритании. Исследование опубликовано в
В опросе участвовали 205 женщин, обследованных в клинике скрининга молочных желез в Великобритании.
— Это исследование, конечно, не отвечает за всех: выборка была маленькой, —
Это исследование основано на предыдущей работе: многие женщины ошибочно считают, что за большинство случаев рака молочной железы ответственны генетика и семейный анамнез. На самом деле только один из десяти случаев рака молочной железы обусловлен генами. Другие же связаны с факторами, которые зависят самой женщины и образа жизни, который она выбирает: лишний вес или ожирение, недостаток физической активности или употребление алкоголя.
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Лишь одна из пяти женщин, которая проходит маммографическое исследование, знает о том, что алкоголь - фактор риска для развития рака груди.
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