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Ученые назвали фактор риска рака груди, о котором не знали большинство женщин

21.06.2019 11:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лишь одна из пяти женщин, которая проходит маммографическое исследование, знает о том, что алкоголь — фактор риска развития рака груди. К такому выводу пришли ученые из четырех университетов Великобритании. Исследование опубликовано в British Medical Journal Open.


Фото: unsplash.com

В опросе участвовали 205 женщин, обследованных в клинике скрининга молочных желез в Великобритании.

— Это исследование, конечно, не отвечает за всех: выборка была маленькой, — поясняет британская Национальная служба здравоохранения. — Но работа подчеркивает: хотя связь между употреблением алкоголя и раком груди известна в медицинских кругах, женщины все еще могут игнорировать риск.

Это исследование основано на предыдущей работе: многие женщины ошибочно считают, что за большинство случаев рака молочной железы ответственны генетика и семейный анамнез. На самом деле только один из десяти случаев рака молочной железы обусловлен генами. Другие же связаны с факторами, которые зависят самой женщины и образа жизни, который она выбирает: лишний вес или ожирение, недостаток физической активности или употребление алкоголя.

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Теги: Минск
 
 
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Лишь одна из пяти женщин, которая проходит маммографическое исследование, знает о том, что алкоголь - фактор риска для развития рака груди.
 
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