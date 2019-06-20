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Сегодня в Минске открываются Европейские игры. Как будет работать общественный транспорт

21.06.2019 11:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске открываются II Европейские игры. Как будет ходить транспорт в пятницу 21 июня, сообщает «Столичный транспорт и связь».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Пустят больше автобусов и троллейбусов

В пятницу 21 июня увеличат количество автобусов и троллейбусов:

— с 9.00 до 15.00 — на троллейбусных маршрутах № 33, 92;

— с 9.00 до 24.00 — на автобусном маршруте № 1, 100;

— с 9.00 до 15.00 и с 18.00 до 24.00 — на автобусном маршруте № 73 и троллейбусных маршрутах № 46, 53;

— с 17.00 до 20.00 — на троллейбусных маршрутах № 3, 6, 20;

Работу транспорта продлят и пустят ночные маршруты

Общественный транспорт будет работать дольше обычного. Время движения продлят:

— до 1.30 22 июня — автобусов № 133, троллейбусов № 10, 16, 49;

— до 5.00 22 июня — автобусов № 1, 17, 22, 24, 26, 42, 43Д, 54, 69, 73, 74С, 90, 100, 112С, 113А, 135, 147, 149, 159, 921, троллейбусов № 3, 6, 20, 27, 37, 46, 53, 62, трамваев № 3, 11.

— с 0.00 до 5. 00 22 июня — автобусных № 72, 153Д, троллейбусных № 48, 57.

К тому же, между Дворцом спорта «Уручье» и одноименной станцией метро организуют специальный шаттл S5 — с 12.30 до 17.30.

Вечером изменят маршруты автобусов и трамваев

На вечер, с 19. 00, изменят схемы движения таких маршрутов:

— трамвайный маршрут № 4 со стороны диспетчерской станции «Озеро» сокращается до остановки «Проспект Независимости»;

— трамвайный маршрут № 7 со стороны диспетчерской станции «Серебрянка» сокращается до остановки «Змитрока Бядули», в прямом направлении он будет следовать от улицы Козлова по Платонова, Чапаева, Змитрока Бядули; обратно — по улицам Змитрока Бядули, Козлова и дальше по маршруту;

— трамвай № 1 отменяется, взамен организуется трамвайный маршрут № 11 «ДС Зелёный Луг — проспект Независимости»;

— автобусный маршрут № 127 со стороны улицы Тростенецкая сокращается до остановки «Ленина»;

— с 19.30 организуют временный автобусный маршрут № 901 «ДС Дружная — Змитрока Бядули», автобусы пойдут по улицам Толстого, Бобруйская, Свердлова, Аранская, Смоленская, Пулихова, Первомайская, Змитрока Бядули в обоих направлениях, разворачиваться будут по улицам Козлова, Платонова, Чапаева, Змиторка Бядули.

Работу метро продлят до 4.30 22 июня, станция «Немига» закроется для входа пассажиров в 4.10, остальные — в 4.00 22 июня.

И еще

Отдельно транспортники сообщают, что с 22 по 28 июня увеличат количество подвижного состава на маршрутах:

— автобусных № 1, 73, 100;

— троллейбусных № 3, 6, 10, 16, 20, 33, 46, 53, 92;

— трамвайных № 1.

Шаттлы в эти дни организуют такие:

— S1 «Станция метро „Немига“ (от остановки „Площадь Свободы“) — „Минск-Арена“»;

— S2 «Станция метро „Академия наук“ (от остановки „Дом печати“) — „Минск-Арена“»;

— S3 «Станция метро „Пушкинская“ — „Минск-Арена“»;

— S4 «Станция метро „Автозаводская“ — „Чижовка-Арена“»;

— S5 «Станция метро «Уручье» — Дворец спорта «Уручье».

Интервал движения поездов в метро во «внепиковое» время сократят.

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Теги: Минск
 
 
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Как будет ходить транспорт в пятницу 21 июня, сообщает «Столичный транспорт и связь»
 
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