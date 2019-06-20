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Вкусный переводчик: болельщиков в Минске угощают необычным васильковым мороженым
21.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Иностранных гостей, прибывающих на
Сразу на выходе из зоны таможенного контроля гостям предложат пломбир с васильковым джемом в ржаном стаканчике с семенами льна. Производители уверяют: это настоящий вкус Беларуси.
Угощать национальным десертом будут и в двухэтажных экскурсионных автобусах, которые ездят по Минску. А еще его можно приобрести в фан-зонах игр.
На упаковке василькового мороженого напечатан небольшой англо-белорусский разговорник. По мнению производителей, это поможет иностранцам быстрее найти общий язык с местными жителями.
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На упаковке василькового мороженого напечатан небольшой англо-белорусский разговорник. По мнению производителей, это поможет иностранцам быстрее найти общий...
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