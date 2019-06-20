Вкусный переводчик: болельщиков в Минске угощают необычным васильковым мороженым

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Иностранных гостей, прибывающих на Европейские игры , угощают необычным мороженым, передает телеканал «МИР 24».

Сразу на выходе из зоны таможенного контроля гостям предложат пломбир с васильковым джемом в ржаном стаканчике с семенами льна. Производители уверяют: это настоящий вкус Беларуси.

«Одна из задач была создать уникальный десерт, интересный иностранцам. Потому что, приезжая в страну, человек открыт новым эмоциям. И часто гастрономические особенности важны. Люди узнают нечто необычное, и васильковое мороженое должно с этим справиться», – рассказал Максим Журович, замдиректора фабрики мороженого.

Угощать национальным десертом будут и в двухэтажных экскурсионных автобусах, которые ездят по Минску. А еще его можно приобрести в фан-зонах игр.

На упаковке василькового мороженого напечатан небольшой англо-белорусский разговорник. По мнению производителей, это поможет иностранцам быстрее найти общий язык с местными жителями.