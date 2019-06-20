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С 1 июля операторы МТС и velcom | A1 поднимут стоимость своих услуг

21.06.2019 11:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

С 1 июля операторы МТС и velcom | A1 поднимут стоимость своих услуг
Фото из открытых источников

Белорусский мобильный оператор МТС информирует абонентов о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи на 4,3% к уровню текущих тарифов. Изменение цен ожидается с 1 июля. Как пояснили представители оператора на своем официальном сайте, увеличение стоимости услуг обусловлено развитием инфраструктуры для повышения их качества.

С 1 июля операторы МТС и velcom | A1 поднимут стоимость своих услуг Звонок домой. Как не разориться на мобильной связи в роуминге?

Об аналогичном увеличении стоимости услуг с 1 июля объявил еще один белорусский оператор связи velcom | A1. Сообщается, что увеличение стоимости большинства тарифных опций не превысит 4,3%.

В частности, в денежном эквиваленте для клиентов физических лиц обновленной линейки «Привет» еженедельный/ежемесячный платеж увеличится на сумму от 9 до 40 копеек в зависимости от тарифного плана и выбранной опции оплаты.

О том, собирается ли в ближайшее время изменить стоимость своих услуг третий белорусский оператор life:), пока неизвестно.

 
 
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В обоих случаях цены увеличатся примерно на 4,3%.
 
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