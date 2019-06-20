Не супруги, но друзья. Звезды, которым удалось мирно развестись

Источник материала: Аргументы и факты

Когда дело доходит до развода, часто клятвы в любви и верности резко сменяют проклятия и судебные тяжбы по разделу имущества, особенно когда супругам есть что делить. К счастью, в нашем шоу-бизнесе все же можно найти пары, которые не только смогли разойтись красиво, но даже сохранить дружеские отношения. Кто эти люди, рассказывает "АиФ".

Геннадий Ветров и Карина Зверева

Замуж за Геннадия Ветрова Карина вышла рано: ей было всего 20, а юмористу почти в два раза больше. Много лет артисты оставались не только супругами, но и коллегами по сцене. Сначала девушка работала ассистенткой в сольных концертах Ветрова, а со временем стала исполнять образы девочки Ляли и Музы Петровны Шальных, которые и принесли ей первую популярность. По мере того, как Карина превращалась в самостоятельную творческую единицу, супруги стали отдаляться друг от друга, и в 2011 году, через 14 лет брака, развелись. По словам актрисы, экс-влюбленные сохранили теплые отношения, даже раздел имущества прошел у них мирно. Геннадий был готов оставить все жене, а та в свою очередь ничего не жалела для юмориста: «Возьми это себе», — говорила Карина. «Нет, лучше ты возьми, тебе нужнее», — отвечал Геннадий. Более того, уже после расставания Ветров иногда по старой памяти приезжал на семейные ужины к бывшей теще.

Официально Карина больше так и не вышла замуж. Сегодня актриса состоит в отношениях с фитнес-тренером Рафаэлем Хусяиновым, от которого в 2017 году родила сына. Зверева не скрывает: она искренне сожалеет о том, что не стала мамой в браке с Ветровым. У Геннадия тогда уже была дочь, он не настаивал на детях, а девушка активно занималась карьерой. Юморист, в отличие от экс-супруги, женился. Для него это был уже четвертый официальный союз. Избранницей юмориста стала стюардесса Оксана Вороничева, она оказалась младше мужа на 28 лет. В 2016 году молодая супруга родила Ветрову дочь Марию.



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Светлана и Федор Бондарчук

«Когда я впервые его увидела, сразу подумала, что, наверное, он станет моим мужем», — рассказывала Светлана Бондарчук в одном интервью. Так оно и произошло. В 1991 году пара поженилась, хотя родители Федора были не в восторге от его выбора. Они приняли невестку лишь после рождения внука. Позже в семье появился еще один ребенок — дочь Варя. Вместе супруги прожили целых 25 лет! О своем желании разойтись пара заявила в марте 2016 года, когда в журнале HELLO, главным редактором которого является Светлана, появилось следующее сообщение: «С любовью и благодарностью друг к другу за прожитые вместе годы, по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к нашим родным, мы, Федор и Светлана Бондарчук, сообщаем: мы приняли решение развестись... Мы перестали быть парой, но остаемся друзьями». До сих пор все гадают, почему один из самых красивых и крепких союзов распался, а сами экс-супруги сразу обозначили журналистам, что не готовы посвящать общественность в свои личные дела. Однако не так давно, когда Светлана была героиней программы «Судьба человека», она поспешила опровергнуть версию о том, что развод спровоцировал новый роман Федора Бондарчука с актрисой Паулиной Андреевой. «У нас никто не уходил ни от кого ради кого-то. Просто случился кризис, из которого мы не смогли выйти». Словам шеф-редактора HELLO можно верить хотя бы потому, что этот журнал одним из первых поместил на обложку Федора и Паулину, когда влюбленные появились вместе на красной дорожке «Кинотавра».

В отличие от режиссера, его экс-супруга личную жизнь не афиширует, но ей постоянно приписывают романы то с фотографом Сергеем Табуновым, то с директором дизайн-студии Сергеем Харченко. Светлана хранит молчание. «Давайте так: счастье любит тишину», — заявила блондинка в одном из своих недавних интервью.





Светлана и Федор Бондарчук. Фото: www.globallookpress.com

Иосиф Пригожин и Лейла Фаттахова

Прежде, чем связать свою судьбу с певицей Валерией, продюсер был женат дважды. Первой супругой Иосифа стала девушка по имени Елена, родившая ему двоих детей, а второй — Лейла Фаттахова, от нее у Пригожина есть дочь Лиза. Но если с Еленой выстроить нормальные отношения после развода у Пригожина не получилось, то с Лейлой он сумел этого добиться. Более того, Фаттахова подружилась и с Валерией. Подруги с завидной регулярностью пишут друг другу нежные послания в Instagram, а на дни рождения неизменно признаются в любви. Некоторые пользователи шутят, что трио состоящее из Пригожина, его бывшей и настоящей жены очень напоминает шведскую семью, но, конечно к реальности это не имеет никакого отношения.





Иосиф Пригожин и Лейла Фаттахова. Коллаж АиФ / Источник фото: www.globallookpress.com

Ирина и Сергей Безруковы

Когда дело доходит до развода, многие пары предпочитают прекращать совместные проекты и бизнес. Ирина и Сергей Безруковы в этом смысле поступили иначе. Несмотря на то, что их брак официально перестал существовать в сентябре 2015 года, актеры не прекратили сотрудничество на сцене Московского Губернского драматического театра под руководством Сергея. «Да, как супруги мы расстались, но продолжаем работать вместе. За 15 лет совместной жизни мы стали по-настоящему близкими людьми и соратниками, и наше расставание этого отменить не может. Нас по-прежнему объединяет общее дело — Московский Губернский театр. Фонд поддержки и развития социо-культурных проектов, который мы вместе создали», — рассказывала Ирина, находясь уже в статусе свободной женщины в интервью журналу HELLO. Кроме того, именно экс-муж стал первым героем авторской программы актрисы — «Разговор на сцене». В финале беседы Безрукова протянула ему белый лист бумаги, показав таким образом, что он может начать свою жизнь заново. Вскоре в Instagram Сергей объявил о том, что женился на режиссере Анне Матисон. Счастливые супруги воспитывают двоих детей.