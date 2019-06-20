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Японский десантный корабль «Кунисаки» протаранил причал в Австралии: видео происшествия
Источник материала: Tut.by
В порту австралийского города Брисбен произошел инцидент с десантным кораблем «Кунисаки» Сил самообороны Японии: при отплытии судно кормой столкнулось с причалом. Повреждения получили и корабль, и причал, люди при этом не пострадали. Происшествие попало на видео.
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Повреждения получили и корабль, и причал.
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