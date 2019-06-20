Лен, хаки, костюмы с шортами. 8 главных и очень сексуальных трендов лета

Источник материала: Tut.by

Обычно тренды на сезон мы узнаем и разбираем за полгода, а то и за год. Модные дома показывают свои коллекции, задавая тон всей фешн-индустрии. Ближе к сезону основные тренды копирует масс-маркет и пускает ряд идей в широкое производство. На этапе продаж большие автоматизированные системы анализируют спрос, чтобы продублировать то, что хорошо покупается и убрать из ассортимента те тренды, которые не «пошли» для покупателей.

Об авторе: Стилист Екатерина Кулеш



Поэтому особенно точно о трендах можно говорить в сам сезон, когда из люксовых коллекций остается сухой остаток того, что многие хотят носить. В этой статье я хочу описать модные тенденции, которые точно будут актуальны, носибельны, уместны и востребованы этим летом.

Лен





В этом сезоне лен — король всех тканей. В магазине любой ценовой категории будут висеть вещи из этого материала. Основное отличие — качество обработки льна, что влияет на комфортность носки (жесткий, как полотенце, или нежный, как шелк), цвет (мутный, грязный или ясный, приятный глазу) и износостойкость.

Единственный очевидный минус — лен мнется просто до неприличия сильно. Порой это делает образ неряшливым. Я рекомендую выбирать вещи не из 100% льна, а из смесового состава с добавлением льна. Это поможет вам сделать отличную покупку минимум на несколько сезонов.

Бежевый, белый, хаки





В этом сезоне как никогда много вещей белого, бежевого оттенка и цвета хаки. Кстати в льняных изделиях эти оттенки смотрятся особенного хорошо. И более того, они гармонично сочетаются между собой. Также вы можете надеть просто монохромный (однотонный) образ в любом цвете и выглядеть на все 100!

Соломенные аксессуары





Возможно, соломенными сумками всевозможных форм и шляпами вас не удивишь, но именно в этом году их выбор в масс-маркете очень большой. А это значит, что модницы все охотнее добавляют такие аксессуары себе в повседневный и даже деловой образ, если нет жесткого дресс-кода. Мне нравится этот тренд за свою легкость, женственность и ощущение отпуска в городских джунглях.

Шорты, бермуды, велосипедки





К кюлотам мы привыкли, укорачиваем брюки дальше. Шорты — это очень комфортно и стильно. Единственная проблема — их сложно подобрать, чтобы фигура и в частности ноги выглядели выигрышно. Поэтому отдаем предпочтение варианту до колена или чуть выше. И не забываем слегка загореть. В противном случае выбираем наиболее светлый оттенок шорт. Для девушек с идеальными ногами (вы таких видели в реальности? я — нет) можно поэкспериментировать с велосипедками. Помним, что этот элемент одежды пришел к нам из спорта, а значит сочетаем их к кроссовками, спортивными сандалиями, поясными сумками, футболками. Да и легкий жакет мужского кроя будет не лишним.

Деловой костюм с шортами





Отдельно хочу выделить комплект — жакет с шортами из костюмной ткани. Мне такое сочетание очень нравится. Вспоминается образ из фильма «Красотка». Важно: хорошая ткань и посадка — и вы звезда в офисе. Дополняем рубашкой, футболкой, туфлями или лоферами.

Стиль карго





На мой взгляд, элементы рабочей спецодежды в масс-маркете начали набирать оборот ближе к середине сезона. Большие накладные карманы на шортах, брюках, платьях, грубая ткань, как будто выцветшие оттенки — все это легко сейчас найти на вешалках в магазине. Кстати с этим стилем хорошо сочетаются трендовые оттенки сезона из грубой ткани, например, льна. Отдельно рекомендую присмотреться к комбинезонам в стиле карго.

Кроссовки и спортивные сандалии





Кедами в этом сезоне никого не удивишь. Да и массивным, многоцветными кроссовкам из кожи — тоже. Этим летом даем ноге подышать, но остаемся в спортивной стилистике и на массивной подошве. Наверняка, вы уже начали замечать такие сандалии в магазинах. Их активно использовал бренд Prada в своих коллекциях. Спортивные сандалии сейчас очень легко найти и купить в круапных ТЦ. Я постоянно их вижу, когда делаю шопинг с клиентами. Стилизовать такие сандалии не так просто, поэтому рекомендую аккуратно экспериментировать

Очки овальной формы и цепочки для очков





Мои клиенты порой недоуменно на меня смотрят, когда я предлагаю примерить небольшие очки овальной формы. Даже круглый вариант кота Базилио уже более привычен. Очки — очень важны в образе, по ним моментально считывается в каком году или тысячелетии вы их купили. Я рекомендую очки покупать раз 1−2 года, не реже. Даже в масс-маркете сейчас можно найти много вариантов с хорошей защитой от солнца, стильном дизайне и приятной цене. Отдельно, хочу выделить красивые цепочки для очков. Смотрится очень стильно, и стоит недорого.