Посмотрите, чем Тимати кормит беременную подругу (не бургерами, но почти)

Источник материала: Tut.by

В начале июня рэпер Тимати подтвердил , что станет папой во второй раз. Сейчас пара готовится к родам и отдыхает у океана. Мать будущего ребенка Юнусова — 23-летняя модель Анастасия Решетова — на днях выложила в Instagram фотографию ужина с Тимати. И мы не уверены, что такое можно есть беременным на крайних сроках.

Решетова и Юнусов взяли отпуск перед рождением ребенка и проводят его возле океана. Судя по сториз модели, на каникулах они активно отдыхают, ловят рыбу и даже вместе делают ужин. Вот, например, большая тарелка с чипсами и хот-догами (удивительно, что не с бургерами). Анастасия иронично прокомментировала фото: «Когда мужчина помогает готовить».



Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова встречается с Тимати примерно с 2015 года. Модель снялась в клипах рэпера «Зеро» и «Ключи от рая». Для девушки это будет первый ребенок, у музыканта уже есть пятилетняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой.

Напомним, что вчера открылась первая в Беларуси бургерная Тимати Black Star Burger. Мы посмотрели, что и почем предлагают в новом заведении, которое открыли по франшизе популярного бренда, и сравнили цены с московскими.

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