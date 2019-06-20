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Посмотрите, чем Тимати кормит беременную подругу (не бургерами, но почти)
Источник материала: Tut.by
В начале июня рэпер Тимати
Решетова и Юнусов взяли отпуск перед рождением ребенка и проводят его возле океана. Судя по сториз модели, на каникулах они активно отдыхают, ловят рыбу и даже вместе делают ужин. Вот, например, большая тарелка с чипсами и хот-догами (удивительно, что не с бургерами). Анастасия иронично прокомментировала фото: «Когда мужчина помогает готовить».
Анастасия Решетова встречается с Тимати примерно с 2015 года. Модель снялась в клипах рэпера «Зеро» и «Ключи от рая». Для девушки это будет первый ребенок, у музыканта уже есть пятилетняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой.
Напомним, что вчера
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Мать будущего ребенка Тимати выложила в Instagram фотографию ужина с рэпером. И мы не уверены, что такое можно есть беременным на крайних сроках. А вы?
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