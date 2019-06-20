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ФОТОРЕПОРТАЖ: «Европейские игры» — первый соревновательный день (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
21.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Соревновательная программа II Европейских игр началась 21 июня.
Церемония официального открытия II Европейских игр состоится в Минске вечером.
Атмосфера Европейских игр нравится и участникам, и болельщикам — представитель ФИБА
Такое мнение высказал
«Как представитель Международной федерации баскетбола поздравляю Минск с тем, что II Европейские игры стартовали: уже с утра на матчах много болельщиков на баскетболе 3×3, много туристов из других стран, в пресс-центре довольно оживленно. Меня радует, что к баскетболу приковано такое внимание на спортивном форуме, где представлены еще 14 видов спорта. Атмосфера II Европейских игр уже ощущается, этот соревновательный дух нравится и участникам, и болельщикам форума», — рассказал Раду Петре.
Представитель Международной федерации баскетбола рассказал о преимуществах Palova Arena. «Площадка в Минске хорошо известна на международном уровне, здесь несколько лет назад проходил чемпионат Европы среди юниоров. Уже тогда турнир прошел на очень высоком уровне, а турнир на II Европейских играх достоин уровня чемпионата мира и Олимпиады: игровой корт, медиа-табло, микст-зона, разминочная площадка — все новое и современное», — подчеркнул он.
Раду Петре отметил и насыщенную соревновательную часть турнира по баскетболу на II Европейских играх. «Первые же матчи в женском турнире показали, насколько сильные команды собрались на Palova Arena: Чехия победила Венгрию со счетом 20:19 лишь в овертайме, ожидаем сегодня не менее интересных матчей в мужском турнире», — подчеркнул он.
Соревнования по баcкетболу 3х3 пройдут по 24 июня. На групповом этапе 16 команд у мужчин и 16 у женщин разбиты на четыре группы. Две лучшие из квартета выйдут в плей-офф, который состоится 24 июня.
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Соревновательная программа II Европейских игр началась 21 июня. Церемония официального открытия II Европейских игр состоится в Минске вечером. Атмосфера...
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