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ФОТОРЕПОРТАЖ: «Европейские игры» — первый соревновательный день (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

21.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ФОТОРЕПОРТАЖ: «Европейские игры» — первый соревновательный день (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Соревновательная программа II Европейских игр началась 21 июня. 

Церемония официального открытия II Европейских игр состоится в Минске вечером. 

Атмосфера Европейских игр нравится и участникам, и болельщикам — представитель ФИБА

Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА технический делегат Международной федерации баскетбола (ФИБА) Раду Петре.

ФОТОРЕПОРТАЖ: «Европейские игры» — первый соревновательный день (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

«Как представитель Международной федерации баскетбола поздравляю Минск с тем, что II Европейские игры стартовали: уже с утра на матчах много болельщиков на баскетболе 3×3, много туристов из других стран, в пресс-центре довольно оживленно. Меня радует, что к баскетболу приковано такое внимание на спортивном форуме, где представлены еще 14 видов спорта. Атмосфера II Европейских игр уже ощущается, этот соревновательный дух нравится и участникам, и болельщикам форума», — рассказал Раду Петре.

Представитель Международной федерации баскетбола рассказал о преимуществах Palova Arena. «Площадка в Минске хорошо известна на международном уровне, здесь несколько лет назад проходил чемпионат Европы среди юниоров. Уже тогда турнир прошел на очень высоком уровне, а турнир на II Европейских играх достоин уровня чемпионата мира и Олимпиады: игровой корт, медиа-табло, микст-зона, разминочная площадка — все новое и современное», — подчеркнул он.

Раду Петре отметил и насыщенную соревновательную часть турнира по баскетболу на II Европейских играх. «Первые же матчи в женском турнире показали, насколько сильные команды собрались на Palova Arena: Чехия победила Венгрию со счетом 20:19 лишь в овертайме, ожидаем сегодня не менее интересных матчей в мужском турнире», — подчеркнул он.

Соревнования по баcкетболу 3х3 пройдут по 24 июня. На групповом этапе 16 команд у мужчин и 16 у женщин разбиты на четыре группы. Две лучшие из квартета выйдут в плей-офф, который состоится 24 июня.

Баскетбол

Баскетболистки Германии победили румынок на старте II Европейских игр

Женская сборная Германии победила румынок в стартовом поединке турнира по баскетболу 3х3 на II Европейских играх в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА. Первая игра первого соревновательного дня на площадке Palova Arena прошла с явным преимуществом немецких спортсменок, которые выиграли со счетом 21:8.

ФОТОРЕПОРТАЖ: «Европейские игры» — первый соревновательный день (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
ФОТОРЕПОРТАЖ: «Европейские игры» — первый соревновательный день (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
ФОТОРЕПОРТАЖ: «Европейские игры» — первый соревновательный день (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Срельба из лука

На базе СОК «Олимпийский» начались квалификационные соревнования по стрельбе из лука.

В состав сборной Беларуси входят Карина Козловская, Анна Марусова, Карина Деминская, Елена Кузнецова, Александр Лягушев, Павел Далидович, Максим Бань и Кирилл Фирсов.

ФОТОРЕПОРТАЖ: «Европейские игры» — первый соревновательный день (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
ФОТОРЕПОРТАЖ: «Европейские игры» — первый соревновательный день (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
ФОТОРЕПОРТАЖ: «Европейские игры» — первый соревновательный день (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
ФОТОРЕПОРТАЖ: «Европейские игры» — первый соревновательный день (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
ФОТОРЕПОРТАЖ: «Европейские игры» — первый соревновательный день (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
ФОТОРЕПОРТАЖ: «Европейские игры» — первый соревновательный день (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

#II европейские игры
https://www.belta.by/
 
Теги: Минск
 
 
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Соревновательная программа II Европейских игр началась 21 июня.  Церемония официального открытия II Европейских игр состоится в Минске вечером.  Атмосфера...
 
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