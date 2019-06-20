В ходе протестов в Грузии пострадали более 50 человек

Источник материала: Ежедневник





В ходе столкновений у здания парламента Грузии в Тбилиси пострадали 52 человека.

Об этом сообщает грузинское общественное телевидение .

По данным Министерства здравоохранения Грузии, среди пострадавших 14 демонстрантов и 38 сотрудников правоохранительных органов.

Ранения также получил оператор телеканала Рустави-2. У него раны от резиновых пуль в области горла и груди.

Столкновения между правоохранителями и демонстрантами продолжаются. Участники акции попытались прорвать кордон спецназа. Они бросали в них разные предметы и камни.