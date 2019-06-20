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В ходе протестов в Грузии пострадали более 50 человек
21.06.2019 11:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В ходе столкновений у здания парламента Грузии в Тбилиси пострадали 52 человека.
Об этом сообщает
По данным Министерства здравоохранения Грузии, среди пострадавших 14 демонстрантов и 38 сотрудников правоохранительных органов.
Ранения также получил оператор телеканала Рустави-2. У него раны от резиновых пуль в области горла и груди.
Столкновения между правоохранителями и демонстрантами продолжаются. Участники акции попытались прорвать кордон спецназа. Они бросали в них разные предметы и камни.
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В ходе столкновений у здания парламента Грузии в Тбилиси пострадали 52 человека.
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