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В ходе протестов в Грузии пострадали более 50 человек

21.06.2019 11:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В ходе протестов в Грузии пострадали более 50 человек

В ходе столкновений у здания парламента Грузии в Тбилиси пострадали 52 человека.

Об этом сообщает грузинское общественное телевидение.

По данным Министерства здравоохранения Грузии, среди пострадавших 14 демонстрантов и 38 сотрудников правоохранительных органов. 

Ранения также получил оператор телеканала Рустави-2. У него раны от резиновых пуль в области горла и груди.

Столкновения между правоохранителями и демонстрантами продолжаются. Участники акции попытались прорвать кордон спецназа. Они бросали в них разные предметы и камни.

 
 
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В ходе столкновений у здания парламента Грузии в Тбилиси пострадали 52 человека.
 
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