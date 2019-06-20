Опубликовано видео момента столкновения маршрутки и фуры

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: водитель, 1976 г.р., управляя грузовым автомобилем «DAF» в составе с полуприцепом на перекрестке указанных автодорог в деревне Видомля совершил столкновение с автомобилем «Mercedes» под управлением брестчанина, 1981 г.р., который осуществлял экспресс-перевозку пассажиров сообщением «Каменец-Брест».





Момент столкновения попал на камеру наблюдения:

Официально о пострадавших пока ничего не сообщается, неофициально нам известно, что пострадали 18 человек, два из них в тяжёлом состоянии. Все доставлены в больницы Каменца и Бреста.