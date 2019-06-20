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Опубликовано видео момента столкновения маршрутки и фуры
21.06.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: водитель, 1976 г.р., управляя грузовым автомобилем «DAF» в составе с полуприцепом на перекрестке указанных автодорог в деревне Видомля совершил столкновение с автомобилем «Mercedes» под управлением брестчанина, 1981 г.р., который осуществлял экспресс-перевозку пассажиров сообщением «Каменец-Брест».
Момент столкновения попал на камеру наблюдения:
Официально о пострадавших пока ничего не сообщается, неофициально нам известно, что пострадали 18 человек, два из них в тяжёлом состоянии. Все доставлены в больницы Каменца и Бреста.
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По предварительной информации: водитель, 1976 г.р., управляя грузовым автомобилем «DAF» в составе с полуприцепом на перекрестке указанных автодорог в деревне...
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