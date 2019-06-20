В ГАИ обнародовали официальную информацию о столкновении в Видомле

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 21.06.2019, около 8.50 часов на перекрестке автодорог Р-83 «Брест-Каменец-НП «Беловежская пуща» и Р-85 «Слоним-Высокое» произошло дорожно-транспортное происшествие .





смотрите видео момента столкновения с камеры наблюдения

По предварительной информации: водитель, 1976 г.р., управляя грузовым автомобилем «DAF» в составе с полуприцепом на перекрестке указанных автодорог в деревне Видомля совершил столкновение с автомобилем «Mercedes» под управлением брестчанина, 1981 г.р., который осуществлял экспресс-перевозку пассажиров сообщением «Каменец-Брест».





В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, оказывается медицинская помощь пострадавшим.





Одной из возможных причин ДТП рассматривается техническая неисправность грузового автомобиля.